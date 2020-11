आमिर खानने 'लाल सिंह चढ्ढा'मध्ये फक्त शाहरुखसाठी केलं ‘हे’ काम

मुंबई- बॉलिवूडच्या ‘खान’दानपैकी मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणजेच आमिर खान सध्या त्याच्या आगामी ‘लाल सिंग चढ्ढा’ या सिनेमाचं शूट संपवून आता त्याच्या आगामी सिनेमाच्या तयारीला लागणार आहे. आमिर खानच्या 'लाल सिंह चढ्ढा' या सिनेमात शाहरुख खान पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारणार असल्याचं कळतंय. त्याच्या शूटिंगसाठी किंग खान दिल्लीला रवाना झाला होता. हे ही वाचा: मिथून चक्रवर्ती यांच्या सूनेचा डान्स व्हिडीओ ठरतोय चर्चेचा विषय ‘मुंबई मिरर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सिनेमातील केवळ शाहरुखच्या भागाचं दिग्दर्शन आमिरने स्वत: केलंय. यावेळी सेटवर दोघांनी मजामस्ती करत शूटिंग पार पाडलं. इतकंच नाही तर शूटिंग संपल्यानंतर दोघांनी एकमेकांसोबत वेळ देखील घालवला.आमिरच्या ‘लाल सिंग चड्ढा’ या सिनेमाच्या व्हिज्युअल इफेक्ट्सची जबाबदारी शाहरुखची कंपनी सांभाळत आहे. ‘फॉरेस्ट गम्प’ या इंग्रजी सिनेमाचा हा हिंदी रिमेक आहे. यामध्ये आमिरसोबत अभिनेत्री करीना कपूर खान मुख्य भूमिका साकारतेय. करीनाने नुकतीच तिची शूटिंग संपवली असून सिनेमाचं दिग्दर्शन अद्वैत चंदन करत आहेत. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत शूटिंग पूर्ण होणार असून नवीन वर्षात आमिरचा हा बहुप्रतिक्षित सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं समजतंय. दुसरीकडे शाहरुखने २०१८ मध्ये ‘झिरो’नंतर कोणत्याच सिनेमात काम केलं नाही. इतके दिवस त्याने कोणत्याही सिनेमाची घोषणासुद्धा केली नव्हती. त्यामुळे चाहत्यांकडून त्याला वारंवार नवीन सिनेमाबद्दल सोशल मीडियावर प्रश्न विचारले जात होते. अखेर शाहरुख आगामी ‘पठाण’ या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यामध्ये दीपिका पदुकोण त्याच्यासोबत स्क्रीन शेअर करणार आहे. शाहरुख आणि दीपिकाने याआधी ‘ओम शांती ओम’ आणि ‘चेन्नई एक्स्प्रेस’ या सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलंय. aamir khan directs shahrukh khan in laal singh chaddha playing cameo role in the film

Web Title: aamir khan directs shahrukh khan in laal singh chaddha playing cameo role in the film