आमीर खानला चाहत्यांनी तुर्कीमध्ये शूटींग दरम्यान घेरलं, सोशल डिस्टंन्सिंगची केली एैशीतैशी

मुंबई- लॉकडाऊन नंतर हळूहळू आता परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहेत. त्यातंच नियमांचं पालत करत अनेक गोष्टी सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ४ महिन्यांनंतर मनोरंजनविश्वातील शूटींगला देखील सुरुवात झाली असून अनेक मालिका आणि रिऍलीटी शोचे नवीन एपिसोड दिसायला सुरुवात झाली आहे. सिनेमांची शूटींग मात्र देशाच्या बाहेर करण्यालाच सेलिब्रिटी प्राधान्य देतआहेत. अक्षय कुमारनंतर 'बेलबॉटम' सिनेमाची टीम युकेला रवाना झाल्यानंतर आता आमीर खान देखील शूटींगसाठी तुर्कीला पोहोचला आहे.

आमीर खानने कोरोनाच्या काळात शूटींगला सुरुवात केली आहे. त्याच्या आगामी 'लाल सिंह चढ्ढा' सिनेमाच्या शूटींगसाठी तो तुर्कीला पोहोचला आहे. तिथे पोहोचल्यावर सोशल डिस्टंन्सिंगची एैशीतैशी करत त्याच्या चाहत्यांनी आमीरला घेराव घातला. यावेळी आमीर खान टेन्शनमध्ये दिसून आला.

आमीर खान कोरोनाच्या या काळात शूटींगवर ब-याच काळाने परतला आहे. तुर्कीमध्ये तो 'लाल सिंह चढ्ढा'ची शूटींग करत आहे. हा सिनेमा 'फॉरेस्ट गम्प' सिनेमाचा ऑफिशअल हिंदी रिमेक आहे. कोरोना व्हायरस पसरल्यानंतर सिनेइंडस्ट्रीमधील सगळंच शूटींग थांबलं आहे. आमीर खानचा 'लाल सिंह चढ्ढा' देखील या सिनेमांमध्ये सामील आहे. आमीरने या सिनेमाचं शूटींग आता सुरु केलं आहे. आमीरचे तुर्कीमधील अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत.

