Aashay Kulkarni: नुसता येडेपणा! कुत्रा समजून अभिनेत्याने आणलं डुकराचं पिल्लू

आशयने सांगितलं की, लहान असताना त्याने कुत्र्याचं पिल्लू समजून घरी डुकराचं पिल्लू उचलून आणलं होतं. त्या पिल्लाला बाल्कनीत ठेवून बिस्कीट वगैरे खाऊ घातलं होतं. रात्री झोपल्यानंतर जेव्हा त्याचे बाबा बाहेरून घरी आले तेव्हा त्यांना बाल्कनीतून कशाचा तरी आवाज आला. बाल्कनी उघडताच ते पिल्लू घरभर . इतकंच नव्हे तर त्या पिल्लाने देवगघरात शिरून सगळे देव पाडले. आणि इकडे तिकडे धावू लागले. पुढे रागातच बाबानी झोपतेच आशयला बेदम मारलं.

(aashay kulkarni had picked up a piglet at home mistaking it for a puppy)