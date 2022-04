अभिज्ञा भावेची पतीला भक्कम साथ, कर्करोग थेरपी दरम्यान..

मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री अभिज्ञा भावे (abhindya bhave) सध्या कठीण प्रसंगातून जात आहे. सोशल मीडियावर सक्रिय असणारी अभिज्ञी अनेकदा तिचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत चाहत्यांना प्रभावित करते. तिचा पती मेहुल पै याला कर्करोगाचे निदान झाल्याचेही तिने कळवले होते. या घटनेने तिच्यावर अक्षरश: दु:खाचा डोंगर कोसळला. सध्या मेहूलवर कर्करोगाचे उपचार सुरु आहेत. या कठीण काळात अभिज्ञा मात्र खंबीरपणे त्याच्या पाठीशी उभी आहे. मेहूलचे मनोबल वाढवण्यासाठी ती प्रयत्न करत आहे.



हेही वाचा: Shiv subramaniam : अभिनेते शिव सुब्रमण्यम यांचे निधन, मुलाचेही नुकतेच..

अभिज्ञाने नुकताच इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओत ती आणि तिचा पती मेहुल यांनी एक खेळ खेळला आहे. 'टेलिपथी' च्या माध्यामातून एकमेकांच्या मनातलं ओळखण्याचा हा खेळ आहे. ज्यामध्ये ते दोघेही यशस्वी होतात. आपण एकमेकांच्या मनातलं ओळखू शकतो याचा आनंद दोघांच्याही चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत आहे.

हेही वाचा: सारा म्हणतेय 'चलो दिलदार चलो...' तर इब्राहीम...

हा व्हिडीओ शेअर करत तिने 'Thats how we treat our therapy days' असे कॅप्शन दिले आहे. 'आम्ही आमच्या थेरपीच्या दिवसात काहीसे असे वागतो', असं ती म्हटली आहे. त्यासोबत तिने #inbetweentheorapies असा हॅशटॅगही शेअर केला आहे. तिचा हा व्हिडीओ व्हायरल होच असून अनेकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

‘तुम्ही दोघंही फार कमाल आहात. मला तुमच्या दोघांचाही प्रचंड अभिमान वाटतो.’ अशी कमेंट अभिज्ञा भावेची खास मैत्रीण मयुरी देशमुख हिने केली आहे. तर दुसरीकडे अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित हिने ‘क्यूट’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यासोबत अनेक कलाकारांनी ‘तुम्हा दोघांना खूप खूप प्रेम', 'तुम्हाला लढण्यासाठी ताकद मिळो’, अशा कमेंटही दिल्या आहेत.