"मी दिलेले पैसे पचवतेसही आणि.."; श्वेता तिवारीला अभिनवचं प्रत्युत्तर

हिंदी मालिकांमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता तिवारी Shweta Tiwari तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. पती अभिनव कोहली Abhinav Kohli आणि तिच्यामधील वादविवादांची चर्चा सोशल मीडियावर नेहमी होत असते. श्वेता लवकरच 'खतरों के खिलाडी' या शोमध्ये भाग घेणार आहे. त्यासंबंधीत एका मुलाखतीमध्ये बोलताना श्वेताने अभिनववर आरोप केले होते. तेव्हा ती म्हणाली, "मी या शोसाठी केपटाऊनला रेयांश आणि माझ्या आईलासोबत आणलं असतं, पण अभिनवने यासाठी कोणतीही व्यवस्था केली नाही किंवा सहमती दिली नाही. मी रेयांशच्या सुरक्षेची काळजी घेत आहे. तर, दुसरीकडे अभिनव मुलांच्या खर्चासाठी एका पैशाची मदत करत नाही." श्वेताच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देत अभिनवने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. (Abhinav Kohli slams Shweta Tiwari for claiming he has not spent a penny on son Reyansh)

"तू मुलाखतीत म्हणालीस की मी मुलांच्या संगोपनासाठी एक रुपया खर्च केला नाही. तुला जराही लाज वाटत नाही. जेव्हा मी अर्जुन बिजलानीसोबत शो केला तेव्हा जवळपास ४० टक्के मी माझ्या अकाऊंटमधून तुझ्या अकाऊंटला पैसे ट्रान्सफर केले होते. पैसे पचवतेसही आणि म्हणते मी पैसे खर्च करत नाही. तू एकटीच पैसे खर्च करतेस असं तू मुलाखतीत म्हणालीस. तू एकटीच पैसे खर्च करते का? श्वेता खोटं बोलणं थांबव. तू जर मला इतके कॉल केले होतेस तर जरा कॉल रेकॉर्ड दाखव. इथे कोरोना महामारी सुरू आहे. लोक कसेबसे जगत आहेत आणि तू सगळं सोडून केपटाउनला गेलीस. कोरोनाची ही लाट तर लहान मुलांसाठी जास्त धोकादायक आहे. अशा वेळेत तू सर्व काही सोडून गेली कारण तुला फक्त पैसै कमवायचे आहेत. पैशाची एवढी कमतरता भासली की तू महामारीत मुलाला सोडून गेलीस?", अशा शब्दांत अभिनवने सुनावले.

श्वेताने केलेले सर्व आरोप अभिनवने फेटाळले आहेत. तसेच या व्हिडीओमधून त्याने श्वेतावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे देखील सांगितले आहे.