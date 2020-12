कमी वेळात जास्त सिनेमे केल्याने झाली अक्षय कुमारची स्तुती, मात्र अभिषेक बच्चनला आला राग

मुंबई- सोशल मिडियावर सध्या कोणाचं एकमेकांशी बिनसेल काही सांगता येत नाही. जेव्हा काही ट्विट्स व्हायरल होत असताता तेव्हा त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया देखील पाहायला मिळतात. काहीजण व्हायरल ट्विट्स मजेत घेतात तर काही मात्र भडकतात. असंच काहीसं झालंय ते अभिनेता अभिषेक बच्चनच्या बाबतीत. अभिषेक सध्या त्याच्या एका ट्विटमुळे खूप चर्चेत आहे.

सिने दिग्दर्शक अक्षय राठीने सोशल मिडियावर नुकतंच एक ट्विट केलं होतं. या ट्विटमध्ये त्यांनी अक्षय कुमारची खूप स्तुती केली. त्यांना अक्षयचा शूटींग अंदाज खूपंच भावला. आणि म्हणूनंच त्यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये लिहिलं, 'ही किती सुंदर गोष्ट आहे की अभिनेता अक्षय कुमार काही वेळात एक सिनेमा करुन संपवतो तर काही कलाकार तेवढ्याच वेळात केवळ काही कौशल्य आत्मसात करतात. अक्षयचे सिनेमे देखील हिट होतात. इतर कलाकारांनी काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे. व्यवस्थित नियोजन करण्याची गरज आहे.'

Amazing how @akshaykumar finishes off the shoot of an entire film in the amount of time that other stars take to learn a skill which they need to act out in a small scene or so! And more often than not, his film turns out to be the bigger hit! More actors need to ‘plan’ better!

— Akshaye Rathi / अक्षय राठी (@akshayerathi) December 16, 2020