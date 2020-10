अभिषेक बच्चनला यूजरने विचारलं, 'ड्रग्स आहेत का?' ज्युनिअर बच्चनने उत्तर देत केली बोलती बंद

मुंबई-अभिनेता अभिषेक बच्चन सोशल मिडियावर चांगलाच ऍक्टीव्ह असतो. एखादी पोस्ट त्याने सोशल मिडियावर शेअर केली की त्याचं यूजर्सच्या कमेंटवर चांगलंच लक्ष असतं. म्हणूनंच अनेकदा तो ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर देताना दिसतो. आता पुन्हा एकदा अभिषेक बच्चनवर असं करण्याची वेळ ट्रोलर्सनी आणली आहे.

सध्या बॉलीवूडमध्ये एकाच गोष्टीने खळबळ माजली आहे ते म्हणजे ड्रग्स प्रकरण. बॉलीवूडमधील सेलिब्रिटींचं ड्रग कनेक्शन हा चर्चेचा विषय बनला आहे. काही दिवसांपूर्वीच अभिनेत्री दीपिका पदूकोणचं चॅट समोर आलं होतं ज्यात म्हटलं होतं माल है क्या? असाच काहीसा प्रकार एका यूजरने अभिषेक बच्चनसोबत केला आहे. या ट्रोलरने अभिषेकला विचारलं हॅश आहे का? यावर अभिषेकने मजेशीर अंदाजात उत्तर देत तिची बोलती बंदी केली आहे.

अभिषेकने त्या ट्विटला रिट्विट करत म्हटलं, 'नाही. असं करु नकोस. मात्र मला तुझी मदत करण्यास आनंद होईल आणि तुला मुंबई पोलिसांसमोर न्यायला देखील. मला खात्री आहे की मुंबई पोलिसांना तुझ्या गरजा जाणून घेण्यास खूप आनंद होईल आणि तुला मदत करतील.' अभिषेक बच्चनने ट्रोलरला दिलेलं हे उत्तर चाहत्यांचं मन जिंकत आहे.

अभिषेक बच्चनच्या या उत्तरानंतर ट्रोलरने लिहिलं, 'तुझा पीआर मला त्रास देत आहे. शेमलेस बच्चन.' यावरंही अभिषेकने उत्तर देत म्हटलं, 'मॅडम माझा कोणी पीआर नाही'.या चर्चेवर ज्युनिअर बच्चनला अनेकांनी सांगितलं की लोकांच्या अशा गोष्टीकडे लक्ष देऊन त्यांना महत्व देऊ नका.

