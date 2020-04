अभिषेक बच्चनने फराह खानला ट्रोल करत केली 'या' गोष्टीची मागणी

मुंबई- कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी देशात लॉकडाऊन सुरु आहे...हा लॉकडाऊन आता ३ मे पर्यंत वाढवण्यात देखील आला आहे..या दरम्यान प्रत्येकजण सोशल मिडियावर ऍक्टीव्ह आहेत...यात सेलिब्रिटीही मागे नाहीत..सेलिब्रिटी देखील त्यांच्या चाहत्यांचं मनोरंजन करण्यासाठी तर कधी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी फोटो, व्हिडिओ शेअर करताना दिसतात..यावेळी सेलिब्रिटी जर काही जास्तीत जास्त शेअर करत असतील तर ते म्हणजे त्यांचे वर्कआऊट व्हिडिओ..काही दिवसांपूर्वी कोरिओग्राफर फराह खान वर्कआऊट व्हिडिओ शेअर करणा-यांवर भडकली होती..याणि याच गोष्टीवरुन अभिषेक बच्चनने तिची खिल्ली उडवली आहे..

फराहने ट्वीटवर नुकतंच लॉकडाऊनमुळे बदललेल्या जीवनशैलीवर मजेशीर ट्वीट केले होते...पहिल्या ट्वीटमध्ये फराह म्हणते, रोगविषयक शिक्षण- कपड्यांनी भरलेलं कपाट, आता जेव्हा सगळ्यांना केवळ दोन वेळाच कपडे घालायची गरज असते ..रात्रीच्या वेळची नाईटी आणि सकाळच्या वेळची नाईटी..

Pandemic teachings: cupboard full of clothes ,when all i need r 2 outfits.. Nighttime nighty & Daytime nighty..

तर दुस-या ट्वीटमध्ये लिहिलंय, रोगविषयक शिक्षण २- माझे खरे मित्र कोण आहेत? माझे नवीन मित्र बाबुराम भाजीवाले, हिरापाल किराणा दुकानातील स्वप्निल, नोबल केमिस्टचा पवन आणि पीस्का फिसची नलिनी. धन्यवाद..

Pandemic Teachings 2:-learning who my real friends are.. my new Bff’s-BabuRam vegetable wala.. Swapnil from hiralGroceryStores .. Noble Chemist ka Pawan.. n pescaFish ki Nalini.. thank you

— Farah Khan (@TheFarahKhan) April 14, 2020