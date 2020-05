त्या निव्वळ अफवाच, आमिर खानने ट्विट करत केला खुलासा

मुंबई : कोरोना विषाणूमुळे देशभरात निर्माण झालेली परिस्थिती आटोक्यात यावी म्हणून हजारो हात मदतीसाठी पुढे सरसावले आहेत. कलाविश्वातील बऱ्याच मंडळींनी पुढे येऊन आर्थिक हातभार लावला. तर काहींनी स्वतःचे हॉटेल्स, ऑफिसेस कोरोनाग्रस्त, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलिसांना राहण्यासाठी देऊ केले. आपला देश या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर पडावा म्हणून अजूनही कलाविश्वातून मदतीचा ओघ सुरुच आहे. मात्र या परिस्थितीमध्ये बऱ्याच अफवा सोशल मीडियावर पसरत आहेत. त्यातीलच एक अफवा अभिनेता आमिर खानबाबत सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरली. आमिरने पिठाच्या पिशवीमधून 15 हजार रुपये वाटले असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाल्या.

हे ही वाचा ः रणबीर आणि आलियाचा असाही समंजसपणा

यासंदर्भातील व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. खरंच आमिरने पिठामधून पैसे वाटले का? यामागचं नक्की सत्य काय? हे आता आमिरनेच त्याच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन ट्विट करत सांगितले आहे. 'पिठाच्या पिशवीमध्ये पैसे टाकणारी व्यक्ती ती मी नाही. खरं तर ही पूर्णपणे खोटी बातमी आहे किंवा कोणी तरी रॉबिन हूड असेल ज्याला आपली ओळख उघड करण्याची इच्छा नसेल सुरक्षित राहा.' असे ट्विट आमिरने केले आहे.

Guys, I am not the person putting money in wheat bags. Its either a fake story completely, or Robin Hood doesn't want to reveal himself!

Stay safe.

Love.

a.

— Aamir Khan (@aamir_khan) May 4, 2020