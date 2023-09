Akhil Mishra: बायकोचं हिंदी सुधारावं म्हणून स्वतःच्या अभिनय कारकीर्दीवर अखिल मिश्रांनी पाणी सोडलं

By

Akhil Mishra News: थ्री इडियट्स मधील लोकप्रिय अभिनेते अखिल मिश्रा यांचं आज निधन झालं. अथिल मिश्रा यांचा झालेला अपघाती मृत्यू सर्वांना चटका लावून गेला.

अखिल यांची थ्री इडियट्स मधील लायब्ररीयन दुबेची भुमिका प्रचंड लोकप्रिय झाली. अखिल यांना त्या भुमिकेमुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. अखिल यांची बायको सुझेन बर्नट ही लोकप्रिय जर्मन अभिनेत्री. सुझेनसाठी अखिल यांनी त्यांच्या करिअरचा त्याग केलेला. काय होता तो किस्सा जाणून घेऊ

बायकोला नीट हिंदी बोलता यावं म्हणून अखिल यांनी अभिनय क्षेत्र सोडलं

सुझेन बर्नट या गेली १५ - १६ वर्ष मुंबईत वास्तव्यास आहेत. त्यांनी आजवर २० पेक्षा जास्त हिंदी शोमधून अभिनय केलाय. एकवेळ अशी होती की परदेशी असल्याने सुझेनला हिंदी उच्चारणात अडचण येत होती. त्यावेळी पती अखिल मिश्रा यांनी त्यांना मदत केली होती.

यासंबंधी एकदा इंडिया फोरमला सांगितले की, “मी साकारलेली सर्व पात्रे परदेशी होती पण त्यांना उच्चार आवश्यक होता. चक्रवर्तीन अशोक सम्राट मालिकेमध्ये अचानक एक असा ट्रॅक सुरु झाला जिथे माझे उच्चार परिपूर्ण असणं गरजेचं होतं, आणि माझ्या पतीने शुध्द हिंदी बोलण्यासाठी अन् मला दररोज मदत करण्यासाठी आपला सर्व वेळ दिला आणि त्यांची कारकीर्द थांबवली."

अखिल आणि सुझान यांनी सप्टेंबर 2011 मध्ये पारंपारिक समारंभात लग्न केलेय याशिवाय त्यांनी मेरा दिल दिवाना या टीव्ही मालिकेत एकत्र काम केलंय.

अखिल यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला?

अखिल यांच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलं नाहीय. सूत्रांच्या माहितीनुसार काही जणांचं मत आहे की, स्वयंपाकघरात काम करत असताना पाय घसरुन त्यांचा मृत्यू झालाय.

तर काहीजणांचं म्हणणं आहे की बाल्कनीमध्ये काम करताना उंच बिल्डिंगवरुन खाली कोसळून त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांची बायको सुझान या घटनेच्या वेळी हैद्राबादमध्ये शूटींग करत होती.

अखिल मिश्रा यांची कारकीर्द

अखिलने उतरन, उडान, सीआयडी, श्रीमान श्रीमती, हातिम आणि इतर सारख्या अनेक लोकप्रिय टेलिव्हिजन कार्यक्रमांमध्ये काम केलंय.

गेल्या काही वर्षांत अखिल डॉन, गांधी, माय फादर, शिखर, कमला की मौत, वेल डन अब्बा यांसारख्या चित्रपटांमध्येही दिसला. अखिलला 3 इडीयट्समधील लायब्ररीयन दुबेच्या भुमिकेमुळे खरी प्रसिद्धी मिळाली.