बॉबी, ऐश्वर्याला कित्येक वर्षांपूर्वीच होती कोरोनाची माहिती; भन्नाट मीम्स व्हायरल 

मुंबई - कोरोनाचा वाढता कहर सर्वांच्या काळजीचा आणि डोदेदुखीचा विषय ठरतो आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या संकंटांना सामोरं जावं लागतं आहे. दिवसेंदिवस वाढणारा कोरोना यामुळे पुढे काय होणार, कोरोना जाणार की आणखी त्रासदायक ठरणार असे प्रश्न नागरिकांना भेडसावू लागले आहेत. सध्या कोरोनानं बॉलीवूडमध्ये आपला प्रसार करायला सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन ते तीन आठवडयांपासून अनेक दिग्गज सेलिब्रेटींना कोरोनाची लागण झाली आहे. ते आता क्वॉरंनटाईन आहेत. त्यांनी इतर सहकलाकारांनाही सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या त्यावरुन एक मजेदार व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे.

प्रसिध्द अभिनेता बॉबी देओल आणि ऐश्वर्या रॉय यांना आपल्याला कोरोना होणार याची काही वर्षांपूर्वीच कल्पना होती. असा आशयाचा एक भन्नाट व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. तो युझर्सला मोठ्या प्रमाणावर आवडला असून वेगवेगळ्या माध्यमांतून व्हायरल व्हायला सुरुवात झाली आहे. बॉबी देओलची बॉलीवूडमध्ये सेकंड इनिंग सुरु झाली आहे. त्याच्या आश्रम नावाच्या वेबसीरिजला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. अनेकांच्या चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय असणारी ती मालिका होती. तिला वादाचा, टीकेचा सामना करावा लागला. त्याच्यावर न्यायालयीन कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. मात्र त्या मालिकेनं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते.

Lord Bobby predicted COVID-19 and told us to follow the safety precautions pic.twitter.com/gr4Dbl5dt2

— Bobbywood (@Bobbywood_) March 28, 2021