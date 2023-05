Gaurav More: 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मधून गौरव मोरेनं घेतला ब्रेक, पुन्हा एकदा करतोय लंडन वारी.. कारण..

Actor Gaurav More : गेल्या काही वर्षात सोनी मराठी वाहिनीवर 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' (maharashtrachi hasyajatra) या मालिकेने अक्षरशः महाराष्ट्राला वेड लावले आहे. एकास एक पात्र, उत्तम संहिता आणि ते सादर करणारे इरसाल नमुने म्हणजेच आपले हास्यरथी यांनी आपलयाला खळखळून हसवले.

या कार्यक्रमातील एक अविभाज्य घटक म्हणजे 'गौरव मोरे'. स्किट दरम्यान गौरव मोरेचा अपमान झाला नाही असा आजतागायत एकही भाग झालेला नाही. स्वतःवर विनोद करत प्रेक्षकांना हसवण्याचे बहुमोलाचे काम तो करत आहे.

त्याचे गाजलेले स्किट आजही समाज माध्यमांवर धुमाकूळ घालत आहेत. पण पुढचे काही दिवस गौरव आपल्याला हास्य जत्रेत दिसणार नाहीय. गौरवने हास्य जत्रेतून ब्रेक घेतला आहे. नुकतीच याबाबत अपडेट समोर आली आहे.

