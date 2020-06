आर्थिक परिस्थितीमुळे नाही तर 'या' कारणामुळे विकत होतो भाजी, अभिनेत्याच्या व्हायरल व्हिडिओमागचं हे आहे सत्य..

मुंबई- आमीर खानच्या सहकलाकाराचा भाजी विकतानाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक परिस्थिती सांभाळण्यासाठी भाजी विकत असल्याच्या अफवा सोशल मिडियावर पसरत होत्या. मात्र या व्हायरल व्हिडिओवर आता अभिनेता जावेद हैदरने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

हे ही वाचा: 'या' व्यक्तीला भेटण्यासाठी अनुपम खेर यांनी तोडले होते बॅरिकेड्स

आमीर खानच्या गुलाम सिनेमात सहकलाकार म्हणून काम केलेल्या तसंच दबंग ३ आणि इतर सिनेमांमध्ये सहकलाकाराची भूमिका साकारलेल्या अभिनेता जावेद हैदरचा भाजी विकतानाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला. याची सुरुवात झाली ती बिग बॉस फेम डॉली बिंद्राने केलेल्या ट्विटमुळे. डॉली बिंद्राने तिच्या ट्विटमध्ये म्हटलं होतं की, 'हा एक अभिनेता आहे जावेद हैदर, लॉकडाऊनमुळे त्याच्यावर भाजी विकण्याची वेळ आली आहे.'

He is an actor aaj woh sabzi bech raha hain javed hyder pic.twitter.com/4Hk0ICr7Md

— Dolly Bindra (@DollyBindra) June 24, 2020