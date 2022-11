Jitendra Joshi:धुमाकूळ! 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मध्ये जितेंद्र जोशीचा चौकार..

अभिनेतता जितेंद्र जोशी गेली काही दिवस सतात्याने चर्चेत आहे. ही चर्चा आहे त्याच्या आगामी 'गोदावरी' चित्रपटाची. जितेंद्रची प्रमुख भूमिका असलेला आणि निखिल महाजन दिग्दर्शित 'गोदावरी' येत्या 11 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रदर्शित होत आहे. यानिमित्ताने जितेंद्र जोशी चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहेत. असाच प्रोमोशन साठी जितेंद्र सोनी मराठी वरील 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या लोकप्रिय कार्यक्रमात पोहोचला. पण यावेळी त्याने केवळ कार्यक्रम पाहिला नाही तर त्यात सहभागी होऊन भन्नाट स्किटही सादर केले.

अभिनेते जितेंद्र जोशी आजच्या म्हणजेच गुरुवार 9 नोव्हेंबरच्या भागात 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मध्ये हजेरी लावणार आहे. नुकताच त्याचा एक भन्नाट प्रोमो समोर आला आहे. या व्हिडिओ मध्ये जितेंद्रही भन्नाट स्किट सादर करून प्रेक्षकांना हसवताना दिसतो आहे. या निमित्ताने बऱ्याच दिवसांनी जितेंद्र विनोदी भूमिकेत दिसला.

महाराष्ट्राचा लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणून 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम पाहिला जातो. हास्यरसिकांना हा कार्यक्रम आठवड्यातले चार दिवस पाहायला मिळतो. टेन्शनवरची मात्रा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमाने रसिकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत हा कार्यक्रम पाहिला जात असून रसिक मायबाप या कार्यक्रमाला उदंड प्रतिसाद देताहेत. नेहमी वेगवेगळे कलाकार हास्यजत्रेच्या मंचावर उपस्थिती लावतात. आता महाराष्ट्राचा लाडका जितेंद्र जोशी हास्याच्या मंचावर उपस्थिती लावणार आहे. नुसतीच उपस्थिती न लावता चक्क प्रहसन सादर करताना दिसणार आहे, म्हणजेच एका स्कीटमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसणार आहे.

गोदावरी ह्या चित्रपटाच्या निमित्ताने जितेंद्र जोशी 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' ह्या कार्यक्रमात उपस्थित असणार आहे. चक्क समीर चौघुले आणि जितेंद्र जोशी मंचावर एकत्र प्रहसन सादर करताना दिसणार आहे.