Junior Balaiah: धक्कादायक! राहत्या घरात गुदमरुन ज्येष्ठ अभिनेत्याचा मृत्यू

Junior Balaiah Death: दिग्गज तमिळ अभिनेते रघु बलैया उर्फ ज्युनियर बलैया यांचे 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी पहाटे निधन झाले. चेन्नईच्या वलासरवक्कम येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांचा गुदमरल्याने मृत्यू झाला. वयाच्या ७० व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आज संध्याकाळी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या निधनाची बातमी कळताच, चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या हळहळ व्यक्त केली.

रघु बलैया दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेते टीएस बलैया यांचा मुलगा. प्रेमाने ज्युनियर बलैया नावाने त्यांना ओळखलं जायचं. त्यांनी 1975 मध्ये 'मेलनाट्टू मारुमगल' मधून पदार्पण केले. त्यांच्या प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये 'करागतकरण', 'सुंदरा कंदम', 'विनर' आणि 'साताई' यांचा समावेश आहे.

रघु यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत १०० हून जास्त सिनेमांमध्ये अभिनय केला. त्यांच्या अकस्मात निधनाने तामिळ सिनेमा आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेक मान्यवर शोक व्यक्त करत आहेत. (Latest Entertainment News)

चित्रपटांव्यतिरिक्त, त्यांनी 'चिठी', 'वाझकई' आणि 'चिन्ना पापा पेरिया पापा' अशा टेलिव्हिजन शोमध्ये अभिनय केला होता.

2019 मध्ये अजित कुमारच्या 'नेरकोंडा परवाई' मध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका साकारली. हा सिनेमा 'पिंक' या बॉलिवुड सिनेमाचा अधिकृत तमिळ रिमेक होता.

2021 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'येनंगा सर उंगा सट्टम' हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला.