'कमाल' आहे 'खान'ची; भाजपनं केला पोलीस,आयटीचा वापर 

मुंबई - बॉलीवू़डचा प्रसिध्द दिग्दर्शक आणि अभिनेता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नु यांच्या मुंबई आणि पुण्यातील काही जागेवर आयकर विभागानं छापा घातल्याची धक्कादायक बाब उडकीस आली. तेव्हापासून मोठी खळबळ उडाल्याचे दिसत आहे. मधू मंटेना यांची टॅलेंट मॅनेजमेंट कंपनी क्वानच्या (Kwaan) ऑफिसमध्येही आयकर विभागाचे अधिकारी पोहोचले आहेत. कर बुडवल्याप्रकरणी ही छापेमारी करण्यात असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. यासगळ्या प्रकरणात आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यासाठी प्रसिध्द असणा-या अभिनेता कमाल खान याचे एक वक्तव्य भलतेच चर्चेत आले आहे.

कमाल खान हा सोशल मीडियावर चर्चेत असणारा अभिनेता आहे. तो चित्रपटाशिवाय बाकी इतर सर्व सोशल प्लॅटफॉर्मवर नेटक-यांचे लक्ष वेधून घेत असल्याचे दिसून आले आहे. आताही त्यानं जे वक्तव्य केलं आहे त्यामुळे वेगळाच मुद्दा समोर येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आयकर विभागानं जी कारवाई केली आहे त्यात तापसी, अनुराग आणि विकास बहल यांच्या घरी व कार्यालयावर छापेमारी सुरू केली होती. मात्र अद्याप त्यातून काही हस्तगत झाल्याची ठोस माहिती अद्याप समोर आली नाही.

BJP government has used #Police #ITDepartment #ED #NIA #CBI and #NCB is best way!

— KRK (@kamaalrkhan) March 3, 2021