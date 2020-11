'आम्हाला पाहुणचारासाठी जग ओळखते.तुम्ही चोर म्हणून दाखवले'

मुंबई - अभिनेता मनिष पॉल सध्या भलत्याच चर्चेत आला आहे. त्याच्या जाहिरातीतून काश्मिरवासियांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियामधून त्या जाहिरातीवर टीका करण्यात आली आहे. यापूर्वी देखील तनिष्कच्या जाहिरातीवरून सर्वसामान्य व्यक्तींच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे दिसून आले होते. त्या जाहिरातीतून लव जिहादचा प्रचार प्रसार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

मनिषच्या त्य़ा जाहिरातीवर बंदी घालण्याची मागणी नेटक-यांकडून केली जात आहे. तीन दिवसांपूर्वी मनीष पॉलने ट्विटरवर जाहिरातीचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्याच्या त्या डॉलर या होजरी ब्रॅण्डच्या नवीन जाहिरातीमुळे वाद निर्माण झाला आहे. टीव्ही होस्ट आणि अभिनेता मनीष पॉलवर चित्रित झालेल्या या जाहिरातीवर काश्मिरींची चुकीची प्रतिमा दाखवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Happy to share with you all my latest campaign of Dollar Thermals... @DollarBigboss directed by @nonu_chidiya

Dollar Ultra hai na, toh kuch extra nai chahiye...

Dollar Ultra Thermals is all set to keep you warm #dilse

Tune into watch the latest TVC of Dollar Ultra Thermals pic.twitter.com/eAUnvT8AwT

— Maniesh Paul (@ManishPaul03) November 20, 2020