'द काश्मीर फाईल्स'वर नावाजुद्दीनचं पहिल्यांदाच भाष्य; म्हणाला...

मुंबई : देशभरात विविध कारणांनी चर्चिला गेलेल्या 'द काश्मीर फाईल्स' (The Kashmir Files) या सिनेमावर आजवर अनेकांनी बरं-वाईट भाष्य केलंय. पण आता बॉलिवूड अभिनेता नावाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) यानं देखील या सिनेमावर भाष्य केलं आहे. दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री (Vevek Agnihotri) यांनी आपल्या दृष्टीकोनातून हा सिनेमा बनवला असेल त्यामुळं त्यावर उलटसुलट चर्चा होत आहेत. भविष्यात या विषयावर आणखी सिनेमे येतील त्याचे दिग्दर्शक आपल्या दृष्टीकोनातून सिनेमा बनवतील, असं त्यानं म्हटलंय. एबीपी न्यूजमधील एका कार्यक्रमात बोलताना नवाजुद्दीननं हे भाष्य केलं आहे. (Actor Navajuddin Siddiqui first comment on The Kashmir Files movie)

हेही वाचा: गंभीर प्रश्न बाजूला ठेवत हल्ली पेन ड्राईव्हचे फॅड - सुप्रिया सुळे

नवाज म्हणाला, विवेक अग्निहोत्रीनं त्याच्या दृष्टीकोनातून सिनेमा बनवला ही चांगली गोष्ट आहे. पण मी या सिनेमाबाबत अधिक काही सांगू शकणार नाही. कारण मी तो अद्याप बघितलेला नाही. पण बॉलिवूडच्या एका घटकाकडून या सिनेमाला विरोध होतोय या प्रश्नावर बोलताना नवाजुद्दीन म्हणाला, प्रत्येक दिग्दर्शकाची सिनेमा बनवण्याची एक शैली विशिष्ट दृष्टीकोन असतो. भविष्यात इतर लोकही त्यांच्या दृष्टीकोनातून सिनेमा बनवतील.

हेही वाचा: बैलगाडा शर्यत आयोजकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश : दिलीप वळसे

दरम्यान, द काश्मीर फाईल्स हा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यापासून दोन आठवड्यात २१९ कोटी रुपयांचा चांगला गल्ला जमवला आहे. काश्मीर फाईल्स हा सिनेमा सन १९९० मध्ये विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांवर आधारित आहे. त्या काळातील काश्मीरमधील दहशतवाद रुजवणारी परिस्थीती आणि त्यामध्ये टार्गेट झालेले काश्मीरी पंडित यांची करुण कहानी दाखवली आहे. अनेकांनी या सिनेमाचं कौतुक केलेलं असलं तरी अनेकांनी या सिनेमाला विरोधही दर्शवला आहे. तीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटना या सिनेमातून दाखवताना मुस्लिमांविरोधात द्वेष भावना पेरण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.