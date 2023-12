मनोरंजन

Salaar Trailer: "जब दो जिगरी दोस्त दुश्मन बने!" रक्तरंजित 'खानसार'ची कहाणी, 'सालार'चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

प्रभासच्या सालारचा दमदार ट्रेलर रिलीज | The movie trailer of Prabhas' much-awaited 'Saalar' is out.