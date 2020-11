'कोणं म्हटलं,वेबसीरीजच्या माध्यमातून संस्कृतीचा अपमान होतो'

मुंबई - वेबसीरीज मोठ्या प्रमाणात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत आहेत. त्यात दाखविण्यात येणारा आशय यावर मर्यादा आणण्याचे प्रकार सुरु आहे. त्यासाठी तो विषय सेन्सॉर बोर्डाच्या अखत्यारीत यावेत यासाठी वरिष्ठ पातळीवरुन प्रयत्न केले जात आहेत. अशा नियंत्रित परिस्थितीत कलेतील नाविन्य संपून जाईल अशी भीती काही कलावंतांनी व्यक्त केली आहे.

यासगळ्यात अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यांनी यावर सणसणीत टीका केली आहे. मागील काही दिवसांपासून ओटीटीच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने काही सीरीज प्रदर्शित झाल्या आहेत. त्यात दाखविण्यात आलेल्या आशयावरुन सोशल मीडियातून टीका केली गेली आहे. त्यामुळे या माध्यमावर निर्बंध आणले जावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याला निर्माते, दिग्दर्शक यांच्यावर टीका होत आहे.

Creating a fear through superstition & religion is the worst way to kill art & creativity. This is a great flourishing industry which has a great future ahead, why kill it by just a few with superficial & 'perverted mindsets' Food for serious thought! A important read! Jai Hind!

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 26, 2020