'मामी, एवढी पेट्रोलवाढ झाली हे काय बरं नाही' 

मुंबई - देशभरात दिवसेंदिवस पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळे नागरिकांची डोकेदुखी वाढली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला न परडवणारे दर आता पेट्रोलचे झाले आहेत. त्यावरुन नागरिकांध्ये नाराजी आहे. दुसरीकडे काही सेलिब्रेटींनी सरकारच्या पेट्रोल डिझेल दरवाढीविषयी सोशल मीडियावरुन प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. रंग दे बसंतीमधील प्रसिध्द कलाकार सिध्दार्थची प्रतिक्रिया व्हायरल झाली असून त्यावरुन चर्चा रंगली आहे.

सिध्दार्थनं अर्थमंत्री यांच्यावर निशाणा साधला आहे. त्याने त्यांच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली आहे. सध्या पेट्रोलचे दर 100 रुपये प्रतिलीटर एवढे आहेत. त्याचा निषेध म्हणून सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रकारचे मीम्स तयार व्हायला लागले आहेत. सिध्दार्थ सोशल मीडियावर चर्चेत असणारा अभिनेता आहे. तो सामाजिक, राजकीय विषयांवर बिनधास्तपणे प्रतिक्रिया देण्यासाठी ओळखला जातो. त्याचं झालं असं की, प्रख्यात वकील प्रशांत भुषण यांनी निर्मला सीतारामन यांच्या दोन विधानांवर चर्चा करण्यात आली आहे.

Maami is next level flexible in her belief system. No onions, no memory, no principles. Maami rocks! https://t.co/4WZ791m1HV

— Siddharth (@Actor_Siddharth) February 22, 2021