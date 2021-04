ज्या पुरूषांकडे संयम नाही त्यांना नपुंसक बनवलं पाहिजे; सिध्दार्थ शुक्ला यांच इम्रान खान यांना उत्तर

मुंबई : बिग बॉस सिझन 13 चा विजेता सिध्दार्थ शुक्लाचा चाहता वर्ग मोठा आहे. छोटया पडद्यावरच्या या कलाकाराच्या प्रत्येक मालिकेला प्रेक्षकांची पसंती मिळते. सिध्दार्थने चित्रपटांमध्ये देखील काम केले आहे. एक ट्विट केल्याने सिध्दार्थ चर्चेत आला आहे.

सिध्दार्थने पाकिस्ताच्या पंतप्रधानांना सडेतोड सुनावले आहेत. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्ताचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बलात्काराच्या घटनांवरून एक वक्तव्य केले. इम्रान म्हणाले होते की, बलात्कार घटनांना अश्लिलता, पाश्चिमात्य आणि भारतीय संकृती जबाबदार आहे, प्रत्येक पुरूषाकडे इतका संयम नसतो. अश्लिलता वाढत असेल तर त्याचे परिणामही भोगावे लागतील.’ त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सिध्दार्थची तळ पायाची आग मस्तकात गेली आणि त्याने इम्रान खानच्या वक्तव्याला उत्तर दिले.

Prime Minister Imran Khan of Pakistan blamed a rise in rape cases on how women dressed. "Not every man has willpower. If you keep on increasing vulgarity, it will have consequences,” he said. https://t.co/0yYNkWYofj

— The New York Times (@nytimes) April 8, 2021