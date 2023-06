Ameesha Patel Birthday: माझा बाप भ्रष्टाचारी आहे.. म्हणत, अमीषानं बापाशीच घेतलं होतं वैर.. काय आहे प्रकरण?

By

Ameesha Patel Birthday: बॉलीवूडमध्ये आपल्या अभिनयापेक्षा बाकीच्या कारणांमुळेच जास्त चर्चेत आलेली अभिनेत्री म्हणजे अमिषा पटेल. एक काळ असा होता की अमीषा पटेलसाठी लोक वेडे झाले होते.

तिचा 'कहोना प्यार है..' रिलीज झाला आणि तिची प्रचंड वाहवा झाली. सध्या ती मनोरंजन विश्वात सक्रिय नसली तरी ती अजूनही एक लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. विशेष म्हणजे ती लवकरच 'गदर -2' या चित्रपटातून आपल्या भेटीला येणार आहे.

अशा अभिनेत्री अमीषा पटेलचा आज वाढदिवस. आज अमीषा आपला 47 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने अशी एक गोष्ट आपण जाणून घेणार आहोत, की ज्यामुळे अमीषाच्या आयुष्यात बरेच बदल घडले.

अमीषाने चक्क स्वतःच्या वाडिलांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. त्यानंतर तिच्यावर तिचे चाहतेही नाराज झाले होते, पाहूया काय आहे हे प्रकरण..

अमीषा केवळ अभिनयात माहीर नसून अभ्यासात ही प्रचंड हुशार होती. तिनं अर्थशास्त्रामध्ये गोल्ड मेडेल मिळवलं आहे. ती अत्यंत प्रामाणिक आणि सरळ मार्गी अभिनेत्री आहे. परंतु तिच्या वाट्याला टीकाच मोठया प्रमाणात आली. ती बऱ्याचदा तिच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत राहिली आहे.

'कहो ना प्यार है' मध्ये ऋतिक रोशनची सहअभिनेत्री म्हणून अमिषानं बॉलीवूडमध्ये प्रवेश केला. तिच्या तेवढ्याच चित्रपटाला मोठी पसंती मिळाली. बाकी 'गदर', 'रेस' असे काही मोजके सिनेमे वगळले तर तिला फारसे चांगले काम मिळाले नाही आणि प्रेक्षकांवरीलही तिचा प्रभाव ओसरत गेला.

हा प्रभाव ओसारण्यात आणखी एक कारण होतं ते म्हणजे ती स्वतःच्या वडिलांविरोधात न्यायालयात गेली होती, या प्रकरणाचा तिला मोठा फटका बसला.

अमीषानं स्वतःच्या वडिलांवरच कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. अमीषानं तिच्या वडिलांवर 12 कोटी रूपयांचा अफरातफरीचा आरोप लावला होता. या प्रकरणी तिनं वडिलांनाच कोर्टात खेचले होते.

तसेच वडिलांना कायदेशीर नोटीस पाठवून ती बापच्याच विरोधात उभी राहिली होती. तेव्हा तिच्या चाहत्यांना ही गोष्ट काही आवडली नाही. तेव्हापासून अमिषाच्या लोकप्रियतेत घट होण्यास सुरुवात झाली. या प्रकरणाचा तिला खूप मोठा फटका बसला. तेव्हा पासून अमीषा तिच्या आई-वडिलांपासून दूर राहते.