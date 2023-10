Ashvini Mahangade: "तर तुमचं आडनाव मुल्ला - खान असतं", अश्विनी महांगडेने छत्रपती शिवरायांप्रती केलं ऋण व्यक्त

Ashvini Mahangade on Chhatrapati Shivaji Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराज हे भारताचे नाही तर संपुर्ण जगाचे आराध्य दैवत. लहानांपासुन मोठ्यांपर्यंत अनेकांच्या मनात छत्रपती शिवाजी कायम आदराचं स्थान आहे.

आई कुठे काय करते फेम अभिनेत्री अश्विनी महांगडे कायमच विविध माध्यमांतुन छत्रपती शिवरायांबद्दल आदर दर्शवत असते. अशातच एका पॉडकास्ट मुलाखतीत अश्विनीने शिवरायांबद्दल आदर दर्शवत महत्वाचं विधान केलंय.

९० वर्षांच्या आजी शिवजयंतीला गडावर असतात, ही ऊर्जा येते कुठुन?

अश्विनीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात तिने अजब - गजब या चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत शिवाजी महाराजांबद्दल महत्वाचं विधान केलंय.

अश्विनी म्हणाली, "आता आपण बघतो रायगडावर ९० वर्षांचे आजी - आजोबा राज्याभिषेकादिवशी किंवा शिवजयंतीला जातात. ही ऊर्जा कुठुन येते. आणि अशावेळेला काही लोकं मला म्हणतात, काय तुम्ही सारखं शिवाजी महाराज - शिवाजी महाराज करत असता. म्हणजे किती वेगवेगळ्या विचारांची माणसं आपल्या आजुबाजुला आहेत."

तर तुमचं आडनाव आज मुल्ला - खान असतं, अश्विनीचं स्पष्ट मत

अश्विनी या मुलाखतीत पुढे म्हणाली, "आणि मला त्यावेळेला हसु येतं त्यांच्यावर. जर महाराज नसते ना आज तर तुमची आडनावं मुल्ला - खान अशी काहीतरी असती.

जे की आता आपण सांगतो ना की, या या जाती, बारा बलुतेदार, अठरा पगड जाती आम्ही हे हे आहोत, हे का तुम्ही सांगताय? काय राहिलं असतं आपलं?"

अश्विनी मांडलेल्या या मतावर अनेकांनी तिचं कौतुक केलंय. अश्विनी सध्या आई कुठे काय करते मालिकेत अनघाची भुमिका साकारतेय.