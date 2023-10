Ashvini Mahangade: "तुझ्या नानांना दिलेला शब्द...!", अश्विनीच्या बॉयफ्रेंडने व्हिडीओ शेअर करत केलं हॅपी बर्थडे

By

Ashvini Mahangade Birthday: आई कुठे काय करते मालिकेतुन प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली अभिनेत्री म्हणजे अश्विनी महांगडे. अश्विनीचा आज वाढदिवस.

अश्विनीला तिचे हजारो फॅन्स वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. अशातच अश्विनीचा बॉयफ्रेंड निलेश जगदाळेने तिला खास अंदाजात वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात.

(boyfriend birthday wish to ashvini mahangade from aai kuthe kay karte)

अश्विनीचा बॉयफ्रेंड व्हिडीओ शेअर करताना लिहीतो की...

अश्विनीचा बॉयफ्रेंड निलेशने एक व्हिडीओ शेअर केलाय. या व्हिडीओत दोघेही गप्पा मारताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ शेअर करुन निलेश लिहीतो, "या आपल्या ८ वर्षांच्या प्रवासात खुप चढ- उतार, सुख-दुःख पाहीले, खुप लोकांचा सहवास लाभला, काहींनी जोडून ठेवले तर काहींनी तोडले पण त्यातूनही कायम राहिले ते आपण ८ वर्षांपूर्वी जोडलेले नातं."

अश्विनीचा बॉयफ्रेंड पुढे लिहीतो, "आईने सागितल्याप्रमाणे माणूस नेहमी मोठा असायला हवा व ते कायम जपायला हवे. नानांना दिलेल्या शब्दांपासून कधी मागे हटणार नाही, कायम सोबत आहे. वाढदिवसाच्या खुप शुभेच्छा बछडी, खुप मोठी हो. Love You अश्विनी. तिला बोलायला आवडते आणि मला ऐकायला."

अशा खास रोमॅंटीक अंदाजात अश्विनीने बॉयफ्रेंडला शुभेच्छा दिल्यात.

अश्विनीचा बॉयफ्रेंड काय करतो?

काही दिवसांपुर्वी अश्विनीने तिच्या आणि तिच्या बॉयफ्रेंडच्या नात्याचा खुलासा केलाय. अश्विनीच्या बॉयफ्रेंडचं नाव निलेश जगदाळे.

निलेश हा व्यावसायिक आहे. The Farmotsav या दूध उत्पादक संबंधी कंपनीचा आणि FLYING ANGEL या ब्युटी प्रॉडक्ट कंपनीचा तो फाऊंडर आहे. याशिवाय मोरया प्रॉडक्शनच्या माध्यमातुन तो अनेक गाणी आणि सिनेमांची निर्मिती करतो.