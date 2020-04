'बिग बॉस' फेम अभिनेत्री देवोलिनाने लॉकडाऊनमध्ये केलं असं काही काम जे पाहुन चाहत्यांनाही वाटला अभिमान

मुंबई- कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग पाहता या कठीण परिस्थितीशी लढण्यासाठी अनेक कलाकार मदत करण्यासाठी पुढे आले आहेत. एकूणच सरकारला मदत करण्यासाठी सर्वच जण आपापल्या परिने मदतीचा हात पुढे करत आहेत. यासाठी अनेक नामवंत चेहरे पुढे आले. यामध्ये कोणी आर्थिक मदत करतयं तर कोणी अन्न-धान्य आणि खाद्य पदार्थांची मदत करत आहेत. याशिवाय काही आपले हॉटेल्स किंवा ऑफिसेस डॉक्सर्स, नर्सेस, आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी क्वारंटाईन सेंटर म्हणून दिले गेले आहेत.. सगळे आपापल्या परिने मदत करत असताना अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी वेगळ्या पद्धतीने मदत करत पुढे आली आहे.

coronavirus: अभिनेता संजय दत्तही एक हजार गरजु कुटूंबाना पुरवणार जेवण

'बिग बॉस 13' फेम देवोलीना भट्टाचार्जीने अशी मदत केली आहे की तिच्या चाहत्यांना तिने केलेल्या या मदतीसाठी अभिमान वाटत आहे. नुकतेच तिने आसाममधील दोन कुटुंबांना एका महिन्यासाठी दत्तक घेतले आहे. याशिवाय तिने या दोन कुटुंबांना महिनाभरासाठी लागणारं अन्न-धान्य आणि इतर गरजेच्या वस्तुंसाठी पैश्यांची देखील मदत केली आहे..याची माहिती तिची एक चाहती वीरा कुनापारेड्डी हिने तिच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत दिली आहे.

Thank youuuu so much @Devoleena_23 for Adopting 2 families for 1 month Nd Donating Money for Thier food & groceries ...

This will be the best bihu gift for your Assam fans

God bless you @Devoleena_23 pic.twitter.com/CdhQ8Ffl9v

— Veera kunapareddy (@veerakunaparedy) April 14, 2020