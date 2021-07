"राज कुंद्रा प्रकरणात विनाकारण माझं नाव गोवलं गेलंय"

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा (shilpa shetty) पती आणि उद्योगपती राज कुंद्राला (Raj kundra) अश्लिल चित्रफितनिर्मिती प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai police) गुन्हे शाखेनं अटक केली आहे. राज कुंद्रा हा या प्रकरणातील प्रमुख सुत्रधार असल्याचा आरोप आहे. काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री फ्लोरा सैनीचे (flora saini) नाव राज आणि त्याचा असिस्टंट उमेश कामत यांच्या व्हॉट्स अप चॅटमधून समोर आले होते. यावर नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये फ्लोराने स्पष्टीकरण दिले आहे. (actress flora saini says she never talk with raj kundra)

'बॉम्बे टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये फ्लोराने सांगितले, 'माझं राज कुंद्रासोबत कधीच बोलणं झालं नाही. मला या गोष्टी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. कारण जर मी गप्प बसले तर लोक असं गृहित धरतील की, मी काही तरी लपवत आहे. जर दोन व्यक्ती त्यांच्या व्हॉट्स-अप चॅटमध्ये माझं नाव घेत असतील तर त्याचा अर्थ असा नाही की मला त्यांच्यामध्ये सुरू असलेले बोलणे माहित असेल किंवा मी त्यांच्या चर्चेमध्ये सहभागी असेन. माझ्या व्यतिरिक्त अनेकांची नावं त्यांनी घेतली असणार, कदाचित अशा अभिनेत्रींची ज्यांनी बोल्ड सिन केले आहेत. पण मी फिल्म इंडस्ट्रीमधील नाही म्हणून त्यांना माझं नाव घेणे सोपे आहे. अश्लिल चित्रपटांच्या स्कँडलमध्ये एखाद्या महिलेचे नाव ओढण्याचे गांभीर्य लोकांना समजत नाही का?'

पुढे तिने सांगितले, 'ही मुलगी असलीच काम करते, असं इतरांनी म्हणणे चुकिचे आहे. हे प्रकरण अश्लिल चित्रपटांसंदर्भात आहे. मला अशा प्रकारची प्रसिद्धी नकोय.' फ्लोराने 'पौरशपुर', 'आर्या', 'इनसाइड एज' या वेब सीरिजमध्ये काम केले आहे.

