कधी कधी हे शहाणे आपल्याला निरुत्तर करून जातात, हेमांगी कवीची नवऱ्यासाठी खास पोस्ट

hemangi kavi: हेमांगी कवी हे मराठी मनोरंजन विश्वातील एक महत्वाचं नाव. अनेक मालिका, चित्रपट, नाटक तिच्या कसदार अभिनयाने गाजले आहेत. अभिनयासोबतच निरनिराळ्या कारणाने ती चर्चेत असते. ती अत्यंत परखडपणे आपले पुरोगामी विचार लोकांपर्यंत पोहचवत असते. त्यामुळे बऱ्याचदा तिला खूप ट्रॉल केले जाते. तर कधी तिच्या बेधडकपणामुळे कौतुकाची थापही तिला मिळते. आज हेमांगी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कारण आजची तिची पोस्ट खूप खास आहे. आज तिने आपल्या नवऱ्यासाठी एक खास पोस्ट लिहिली आहे. 'यहां कौन विक्रम कौन वेधा?' असं म्हणत तिने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.



हेमांगी कवी म्हणजेच हेमांगी कवी धुमाळ. तिचे पती संदीप धुमाळ हे देखील कलाकार असून मनोरंजन विश्वात प्रचंड सक्रिय आहेत. ते 'डिओपी' म्हणजेच दिग्दर्शकाला अपेक्षित असलेलंदृश्य साकारण्यासाठी ते कॅमेराचे दिग्दर्शन करतात. त्यांनी मराठीसह अनेक हिंदी चित्रपटांसाठी काम केलं आहे. नवऱ्याचा कॅमेऱ्यासोबतचा एक फोटो शेअर करत हेमांगीने खास कॅप्शन दिले आहे.

हेमांगी म्हणते, 'मला वाटतं Dop (director of photography), cinematographer, छायाचित्रकार आणि Camera चं नातं विक्रम वेताळासारखं आहे. कधी dop कॅमेऱ्याच्या मानगुटीवर तर कधी camera, dop च्या! कोण कुणाला स्टोऱ्या सांगत असतं कुणास ठाऊक? आपण मात्र यांच्या स्टोऱ्यांमध्ये गुरफटून प्रश्न उत्तराचा खेळ खेळू लागतो. कधी कधी उत्तर बरोबर असतं तर कधी चूक. कधी उत्तर मिळतं तर कधी कधी हे शहाणे आपल्यालाच निरुत्तर करून जातात किंवा नवीन प्रश्नांना जन्म घालून जातात. Camera शिवाय dop नाही, dop शिवाय camera नाही! Director, writer, actor ला स्वतःच्या स्टोऱ्या सांगायला अनेक माध्यमं आहेत पण Dop ला? गम्मत आहे नाही सगळी!' असं ती म्हणते.



हेमांगीची ही पोस्ट सध्या बरीच व्हायरल होत आहे. तिच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत. हेमांगी आणि तिचे पती संदीप दोघेही मनोरंजन विश्वात कार्यरत आहेत. ती बऱ्याचदा आपल्या नवऱ्याविषयी लिहीत असते. पण आज तिने पतीच्या प्रोफेशनविषयी लिहिले आहे. ती स्वतः कलाकार असल्याने तिला कॅमेरा आणि त्याचे महत्व चांगलेच ठाऊक आहे, म्हणूनच तीची ही पोस्ट सर्वांना भावली आहे.