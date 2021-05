जस्मिनच्या कपड्यांची अजब स्टाईल, तुम्ही व्हाल अवाक्!

मुंबई - बॉलीवूडमधील अभिनेत्रींची फॅशन एव्हाना सर्वांनाच माहिती आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची फॅशन करुन चाहत्यांची पसंती मिळवण्यात त्यांची एकमेकांत स्पर्धा असल्याचे दिसून आले आहे. आता सध्या एका अभिनेत्रीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. ती अभिनेत्री म्हणजे जॅस्मिन भसीन. (actress jasmin bhasin ) तिचा आपल्या लाडक्या कुत्र्यासोबतचा फोटो व्हायरल (photo viral) झाला आहे. त्याला चाहत्यांची मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत आहे. मात्र काहींनी तिच्या या फोटोला ट्रोलही केले आहे. (actress jasmin bhasin forget wearing pant as she moves out with her new furry puppy)

एवढ्या छोट्या आकाराचे कपडे घालून जॅस्मिन फिरत आहे यावरुन तिला ट्रोल करण्यात आले आहे. बिग बॉसच्या 14 (Big Boss season 14) व्या सीझनमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळवणारी स्पर्धक म्हणून जॅस्मिनच्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल. तिनं आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या अंदाजानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. तिला काही बिग बॉसच्या स्पर्धेचा विजेता होता आलं नाही. पण तिनं लोकप्रियता मिळवली. जेव्हा तिनं बिग बॉसचं घर सोडलं तेव्हाही तिची चर्चा सोशल मीडियावर होती (new furry puppy)

जॅस्मिन बॉयफ्रेंड अली गोनीबरोबर (Ali Gony) दिसते. ते दोघेही सोशल मीडियावर चर्चेत असणारे सेलिब्रेटी आहेत. त्यांच्या फॅन्सलाही त्या दोघांचा अंदाज पसंत आहे. यावेळी जॅस्मिन तिच्या पेट अॅनिमलसोबत बाहेर पडली होती. त्यावेळी ती फोटोग्राफरच्या कॅमे-यामध्ये कैद झाली. तिच्याकडे व्हाईट रंगाचा फरी कुत्रा आहे. त्याला घेऊन ती सायंकाळच्या वेळी जुहू परिसरात फिरत होती. त्यावेळी तिनं रेड कलरचा स्वेट शर्ट परिधान केला होता. तिनं जो शॉटर्स परिधान केला होता. तो खूप लहान असल्याचे दिसून आले आहे.

त्यामुळे तिला नेटक-यांनी ट्रोल केले आहे. एका युझर्सनं तिला कमेटं केली आहे की, आपण पूर्ण कपडे घातले नाही का, दुस-यानं लिहिलं आहे त्या कदाचित विसरल्या असतील. अशा या प्रकारामुळे जॅस्मिन यापूर्वीही ट्रोल झाली होती.