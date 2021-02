बायडेन चीनचे पाळीव प्राणी, त्यांच्यापुढे हलवतात शेपटी; कंगणाची टीका

मुंबई - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी काही दिवसांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी बोलणी केले. त्यावेळी त्यांनी त्यांचे कौतूक केले. ते सोशल मीडियावरुन व्हायरलही झाले होते. ज्यो यांनी यावेळी अमेरिकी नागरिकांना दिली जाणारी सुरक्षा, आरोग्य याविषयी मार्गदर्शन केले होते. प्राथमिक दर्जाच्या सुरक्षेबद्दलही त्यांनी सांगितले होते. तेव्हा ज्यो यांनी जिनपिंग यांचे तोंड भरून कौतूक केले होते.

बॉलीवूडची वाचाळ अभिनेत्री कंगणाला ज्यो यांचा चांगलाच राग आला आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे ज्यो यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलेले कौतूक. कंगणानं सोशल मीडियावर त्यावरुन एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात तिनं ज्यो यांच्यावर टीका केली आहे. तिनं कुठलीही भीडभाड न ठेवता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांवर निशाणा साधला आहे. कंगणाच्या त्या व्टिटला अनेकांनी ट्रोल केले आहे. काहींनी तिला नको त्या गोष्टीत नाक का खुपसते असा प्रश्नही विचारला आहे.

Look at this tail wagging, submissive, meek little pet of China, is he president of United States or a China ambassador? Shame on you American today China is world’s biggest power because you gave it that top spot it was lusting for on a platter. https://t.co/ujRz4jUbmL

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 18, 2021