गांधी महान नेते होते, पण महान पती नाही; का म्हणाली कंगणा असं?

मुंबई - वादाची सवय झालेल्या कंगणाला आपल्याला कोण काय म्हणतयं, कोण नावं ठेवतयं, टीका करतयं याची काही पर्वा नाही. तिला याचा काही फरक पडत नाही. शेवटी आपल्याला जे योग्य वाटते तेच करायचे असा सूर कंगणा आळवत असते. आता तर तिनं जे विधान केलं आहे त्यावरुन ती वादाच्या भोव-यात सापडली आहे. तिनं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यावर टीका केली आहे. दुसरीकडे ब्रिटनच्या राणीचं कौतूक केलं आहे. यामुळे तिला मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल केलं जात आहे. तिच्यावर टीका झाली आहे. अनेकांनी मीम्स तिला पाठवले आहेत. सोशल मीडियावर त्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु झाली आहे.

त्याचं झालं असं की कंगणानं मेगन मार्केलच्या मुलाखतीवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे ती मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली आहे. मेगनच्या मुलाखतीवर प्रतिक्रिया देताना कंगणानं राणी एलिझाबेथ दुसरीला पाठींबा दर्शवला आहे. कंगणा आता ट्रोल व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यावेळी तिला ज्यांनी ट्रोल केले त्यापैकी एकाला कंगणानं महात्मा गांधी यांचा संदर्भ दिला आहे. त्यात तिनं म्हटलं आहे की, गांधीजी हे वाईट व़डिल होते. त्यांनी देखील आपल्या पत्नीला कित्येक वेळा घराच्या बाहेर काढले होते. मात्र जग त्यांना काहीही म्हणणार नाही. कारण ते पुरुष होते.

Mahatma Gandhi was accused of being a bad parent by his own children, there are various mentions of him pushing his wife out of the house for refusing to manually clean guets toilets, he was a great leader may not a great husband but the world is forgiving when it comes to a man

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 12, 2021