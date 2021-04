कंगनाने शेअर केली बालपणीची खास आठवण म्हणाली, ‘आईला आमच्या आधी एक मुल होते पण...’

मुंबई : बॅलिवूडमध्ये कोन्ट्रवर्सि क्विन म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री म्हणजे कंगना राणावत. सोशल मिडीयावरील बोल्ड वक्तव्यांमुळे कंगना नेहमी चर्चेत असते. अनेक वेळा तिला सोशल मीडियावर ट्रोल केले जाते. बॅलिवूड असो वा राजकारण कंगना प्रत्येक विषयावर तिचे मत सोशल मीडियावर मांडते. नुकताच एक खास फोटो कंगनाने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

ज्या पुरूषांकडे संयम नाही त्यांना नपुंसक बनवलं पाहिजे; सिध्दार्थ शुक्ला यांचं इम्रान खान यांना उत्तर

‘सिबलिंग डे’ निमित्त कंगनाने तिच्या भावंडांसोबतचा बालपणीचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. कंगनाच्या या थ्रो बॅक फोटोला नेटकऱ्यांची पसंती मिळाली आहे. या फोटोला कंगनाने कॅप्शन दिले, ’आज सिबलिंग डे आहे का? माझ्या आईला आमच्या आधी एक मुलं होते, पण काही कारणास्तव त्याचे निधन झाले. मला असे वाटते की आम्ही तिघं तीन भागांमध्ये विभागलो आहोत. हा हा हा. अशा अनेक विलक्षण उपमा आहेत. या फोटोंमध्ये मला अजोबा नानाजी ठाकूर यांचा कधी न पाहिलेला फोटो सापडला’.

Is it sibling day today? Mother had a child before us for no reason he died as an infant, I feel we three are that child who is split in three pieces ha ha,have many such fantastic analogies, also found a rare picture of Nanaji Thakur Inder Singh n great granpa Ranaut together pic.twitter.com/ON98vn7Bjd

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 10, 2021