कंगणाचा कळस ; थेट टि्वटरवरच टीका म्हणाली, 'तुम्ही चीनचे गुलाम '

मुंबई - कंगणाचा एक दिवस शांत जात नाही. दरदिवशी ती काही ना काही सोशल मीडियावर अपडेट करत असते. दोन दिवसांपूर्वी तिला मुंबई पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यानंतर तिनं त्यांच्यावर आगपाखड केली. राष्ट्रवादी असणा-यांना नेहमीच धारेवर धरले जाते. त्यांना एकटं पाडलं जातं. असे ती म्हणाली होती. आता कंगणानं थेट व्टिटरवरच टीका केली आहे. त्यामुळे रागाच्या भरात ती काय करु शकते याचा प्रत्यय यानिमित्तानं आला आहे.

कंगणाच्या वादगस्त वक्तव्याला अनेकजण कंटाळले आहे. तिचा वाचाळपणा काही केल्या थांबत नसल्यानं तिला कोणी प्रत्युत्तक करण्यास धजावत नाही. जे तिला प्रत्युत्तर देतात कंगणा त्यांना पुन्हा निरुत्तर करते. याला अपवाद कलाकार आणि गायक दिलजीत दोसांज याचा. त्यानं मात्र कंगणाला जशास तसे उत्तर देऊन जेरीस आणले होते. दिल्लीतील शेतक-यांच्या आंदोलनात शेतक-यांच्या बाजूनं उभा राहणा-या दिलजीतवर कंगणानं टीका केली होती. त्यावर दिलजीतनं खोचक शब्दांत कंगणाला सुनावले होते. सध्या कंगणाच्या तावडीत व्टिटर सापडले आहे. वास्तविक व्टिटरवर कंगणानं का टीका केली आहे हे कळायला काही मार्ग नाही.

No you don’t,Islamists nation and Chinese propaganda has bought you completely, you only stand for your petty gains. You shamelessly show intolerance for anything other than what they want. U are nothing but a little slave of your own greeds. Don’t preach again its embarrassing. https://t.co/jDn97OVrHU

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 10, 2021