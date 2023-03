Mayuri Deshmukh: तिला तुम्ही घाणीत टाकलं तरी.. पतीच्या आत्महत्येनंतर सावरणाऱ्या मयुरी देशमुखची पोस्ट चर्चेत

By

Mayuri Deshmukh: मराठी टेलिव्हीजन सृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री मयुरी देशमुख. मयूरीने आजवर अनेक मालिका आणि नाटकातून आपली मनं जिंकली. तिने 'खुलता कळी खुलेना' या मालिकेतून मनोरंजन विश्वात पदार्पण केले आणि काही काळातच तिने लोकप्रियतेचे शिखर गाठले.

त्यानंतर 'डिअर आजो', 'तिसरे बादशाह हम' सारख्या व्यावसायिक नाटकातून ती झळकली आणि आता तर हिंदी मालिकांमध्येही मयूरी देशमुख हा आवडीचा आणि हवाहवासा चेहरा बनला आहे.

काही वर्षांपूर्वी मयूरीवर मोठा आघात झाला. तिच्या लग्नाला काही वर्ष उलटलेले असतानाच तिच्या पतीने आत्महत्या केली. त्यानंतर बराच काळ मयूरीने स्वतःला सावरण्यासाठी घेतला. अद्यापही ती त्या धक्क्यातून बाहेर आली नसली तरी तिने कामाला सुरुवात केली आहे. त्यानिमित्ताने ती आपले अनेक अपडेट सोशल मीडियावर देत असते. आज मात्र तिच्या पोस्टने सर्वांचेच डोळे उघडले आहेत.

मयुरीने नुकतंच इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने तिच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. यामध्ये मयूरी म्हणते, 'कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वत:ला सावरणाऱ्या महिलेपेक्षा भीषण काहीही असू शकत नाही. एखाद्याने तिला घाणीत जरी टाकले तरी ती त्या घाणीतूनही वर येऊन उभी राहते. त्यामुळे कोणत्याही वाईट गोष्टी तिला घाबरवू शकत नाहीत. ती तुमच्या अपमानाशीही कायमच जुळवून घेते. त्यामुळे सावध राहा,' अशा शब्दात मयूरीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.



मयूरीच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करत तिला सहमती दिली आहे. तर काहींनी तीचं कौतुक करत तिला धीर दिला आहे. मयुरी देशमुखने ज्या पद्धतीने स्वतःला आणि कुटुंबाला सावरलं आहे त्यासाठी तीचं करावं तेवढं कौतुक कमीच आहे.