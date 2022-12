Megha Ghadge: अशा बालिश विकृत लोकांसाठी.. मेघा घोडगेची सणसणीत पोस्ट..

By

आपल्या नृत्याने महाराष्ट्राची लावणीसाम्राज्ञी हा किताब मिळवलेली अभिनेत्री मेघा घाडगे हे नाव सध्या बरेच चर्चेत आहे. त्याचे कारण आहे, 'बिग बॉस मराठी'चे चौथे पर्व. मेघाने या घरात एंट्री घेतली आणि अल्पावधीतच प्रेक्षकांची मने जिंकली. ती बिग बॉस घ्या घरातून बाहेर पडली असली तर तीच लावणीचे काम जोरदार सुरू आहे. शिवाय ती सोशल मिडियावरही प्रचंड सक्रिय असते. नुकतीच मेघाने एक पोस्ट शेयर केली ज्यामुळे सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे.

मेघा घाडगे ही सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय असते. ती कायम विविध फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत असते. नुकतीच तिने एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने तिचे हसतानाचे दोन फोटो पोस्ट केले आहेत. आणि एक सणसणीत कॅप्शन दिले आहे. तू म्हणते, “दुसऱ्यांच्या आनंदात आनंदी होणारी आणि दुसऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होणारी माणस ही माणुस्कीची लक्षण असतात.. ती खरी माणसं.'

पुढे ती म्हणते, ''पण दुसऱ्यांच्या दुःखात, त्यांच्या अपयशात आनंदी होणारी आणि दुसऱ्यांच्या आनंदावर जळणारी माणस ही अघोरी आणि विकृत असतात .जे नाही स्वतः च भलं करत नाही कोणाच होऊ देत. अशा बालिश विकृत लोकांसाठी कायम हसत रहा.. जी भर के… मी नेहमीच तुमच्यावर प्रेम केलंय म्हणून.. मी मी आहे ..!!” असे तिने या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.