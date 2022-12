Veena Kapoor Murder: ज्येष्ठ अभिनेत्री वीणा कपूर यांची हत्या! मुलानेच केला वार..

By

जुहू येथील एका महिलेची चक्क तिच्याच मुलाने हत्या केल्याचे प्रकरण सध्या जोरदार चर्चेत आहे. पण महिला म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेत्री वीणा कपूर असल्याचे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे मनोरंजन विश्वासाठी ही फारच मोठी धक्कादायक बातमी आहे.

टीव्ही आणि चित्रपटांमध्ये वीणा यांनी अनेक भूमिका केल्या आहेत. त्यांचे वय ७४ वर्षे होते. एका महिलेचा मृतदेह हत्या करून फेकण्यात आल्याचा प्रकार जुहू पोलिसांनी उघड केला होता. याची बरीच चर्चाही झाली, अखेर या मृतदेहाची ओळख पातळी असून त्या अभिनेत्री वीणा कपूर होत्या. ही हत्या त्यांच्या मुलानेच केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्याला आता पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

संपत्तीसाठी ही हत्या झाल्याचे प्रथमदर्शनी समजले आहे. हत्या केल्यानंतर मृतदेह नदीत फेकल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत खेद व्यक्त करणारी आणि वीणा यांच्या आठवणींना उजाळा देणारी एक पोस्ट अभिनेत्री नीलू कोहली यांनी शेयर केली आहे.

वीणा कपूर यांना दोन मुलं आहेत, त्यापैकी एक यूएसएमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे तर दुसऱ्या मुलाचे नाव सचिन आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन कपूरनेच ही हत्या केली असून या प्रकरणी जुहू पोलिसांनी त्याला आणि त्यांच्या नोकराला अटक केली आहे.