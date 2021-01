'आंबेडकर माझे आदर्श, मी काही ब्राह्मण नाही' 

मुंबई - बॉलीवूडमध्ये अशा काही अभिनेत्री आहेत ज्या त्यांच्या अभिनयाबरोबरच सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असण्यामुळे चर्चेत राहतात. त्यांची नावे सांगायची झाल्यास कंगणा राणावत, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नु आणि रिचा चढ्ढा. या अभिनेत्री आपल्या परखड भूमिकेसाठी ओळखल्या जातात. समाजात जे काही घडते आहे त्यावर आपण व्यक्त झाले पाहिजे अशा मानसिकतेतून त्या सतत व्यक्त होत असतात. रिचावर गेल्या काही दिवसांपूर्वी एक गंभीर आरोप झाला होता. त्यावर आरोप करणा-याला तिनं जशास तसे उत्तर दिले आहे.

दलित कलाकारांविषयी रिचानं काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली असा समज करुन एका नेटक-याने तिच्यावर टीका केली होती. आणि तिच्या भूमिकेविषयी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर रिचानं त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. एका आंबेडकरवादी व्टिटर हँडलच्या युझर्सनं रिचावर असे आरोप केले होते की, रिचानं दलित कलाकारांना मेरिटलेस असे संबोधले होते. तसेच तिनं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र असलेले जे टी शर्ट घातले होते. ते केवळ पैशांसाठी होते. त्यामागील उद्देश समजावून घेणे गरजेचे आहे. तिच्यात ब्राह्मणवाद भरला आहे. असे व्टिट त्या युझर्सनं केलं आहे.

I have never said this,ever,anywhere! Stop lying. I don't need your validation to wear a T-shirt with my icons face on it.

ऐसा मैंने कभी, कहीं ‌नहीं कहा। ये शर्मनाक झूठ है। अम्बेडकर मेरे भी icon हैं, उनकी T shirt पहनना, मेरा भी अधिकार है।और मैं ब्राह्मण नहीं हूं,जान‌‌ लें।#Liar pic.twitter.com/wyrUfevYIE

— TheRichaChadha (@RichaChadha) January 20, 2021