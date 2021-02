'गाडीत पेट्रोल फुल्ल केलं, हम तो लुट गए' रिचाची पोस्ट व्हायरल

मुंबई - पेट्रोलचे दर गगनाला भिडले आहेत. प्रतिलीटर शंभर रुपयांचा दर झाल्यानं सर्वसामान्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोलचे दर वाढत असल्यानं अनेकांचा संताप झाला आहे. सत्ताधा-यांचा निषेध केला जात आहे. त्यावर बॉलीवूडच्या सेलिब्रेटीनींही सोशल मीडियावर त्याविषयी लिहिले आहे. अभिनेत्री रिचा चढ्ढाची एक पोस्ट सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

रिचानं पेट्रोल दरवाढीवर सडकून टीका केली आहे. तिनं ज्यापध्दतीनं टीका केली आहे त्यावरुन नेटक-यांचे चांगलेच मनोरंजन झाले आहे. आपल्या बोल्ड आणि बिनधास्त अंदाजासाठी रिचा ओळखली जाते. वेगवेगळ्या मुद्दयांवर कुठलीही भीडभाड न ठेवता ती आपली भूमिका मांडत असते. तिनं आता सोशल मीडियावर पेट्रोल दरवाढीवर केलेली टिप्पणी सत्ताधा-यांच्या जिव्हारी लागणार असल्याची प्रतिक्रिया रिचाच्या चाहत्यांनी दिली आहे. रिचानं लिहिलं आहे की, आताच गाडीची टाकी फुल केली आहे, लुट गए असे म्हणून तिनं सलमान आणि ऐश्वर्याच्या हम दिल दे चूके सनम च्या चित्रपटातील हम लुट गए चित्रपटातील गाणं शेअर केलं आहे.

Just got a full tank of fuel! #LutGaye pic.twitter.com/JeS5wsFWEh

— TheRichaChadha (@RichaChadha) February 25, 2021