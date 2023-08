Shweta Mehendale: हातात जळता कापूर अन् उरी कल्लोळ.. मराठमोळ्या श्वेताचा थरारक Video बघाच

By

मराठी कलाकार त्यांच्या भुमिकेसाठी जीवाचं रान करत असतात हे आपण अनेकदा पाहिलंय. छोटीशी भुमिका असली तरीही मराठी कलाकार जीव ओतुन काम करत असतात.

मालिका असो सिनेमा असो की वेबसिरीज, मराठी कलाकार प्रत्येक माध्यमात स्वतःची छाप पाडतात. याचाच अनुभव नुकताच आलाय. अभिनेत्री श्वेता मेहेंदळेचा एक व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झालाय. अभिनेत्रीचा हा थरारक व्हिडीओ पाहून सर्वांना घाम फुटलाय.

(actress Shweta Mehendale video viral on the sets of satvya mulichi satavi mulagi)

काय आहे श्वेता मेहेंदळेचा व्हिडीओ?

झी मराठीवरील सातव्या मुलीची सातवी मुलगी ही मालिका चांगलीच चर्चेत आहे. या मालिकेत इंद्राणीच्या भुमिकेत श्वेता मेहेंदळे झळकत आहे.

श्वेताने सोशल मिडीयावर एक व्हिडीओ शेअर केलाय. यात एका सीनसाठी श्वेताच्या हातात कापूर ठेवलं जातं आणि ते जळवलं जातं. हे पेटतं कापूर घेऊन श्वेताचा हा सीन शूट केला जातो.

एकुणच एका छोट्याश्या प्रसंगासाठी श्वेताने घेतलेली मेहनत वाखाणण्याजोगी आहे. श्वेताच्या या थराराक व्हिडीओचं खुप कौतुक होतंय.

सातव्या मुलीची सातवी मुलगी

सध्या झी मराठी वरील 'सातव्या मुलीची सातवी मुलगी' मालिका चांगलीच चर्चेत आहे. दिवसेंदिवस गूढ उलगडत जाणारी ही मालिका प्रेक्षकांना चांगलीच भावली आहे. या मालिकेतील सर्वच कलाकारांवर प्रेक्षक भरभरुन प्रेम करत आहेत.

मालिकेत तितिक्षा तावडे, श्वेता मेहेंदळे, ऐश्वर्या नारकर, मुग्धा गोडबोले असे लोकप्रिय कलाकार झळकत आहेत. मालिका झी मराठीवर १०.३० ला बघायला मिळेल