‘झपाटलेला ३’ मधून मोठ्या पडद्यावर झळकणार पुन्हा आदिनाथ आणि महेश कोठारेंची जोडी?

मुंबई- 'झपाटलेला' हा सिनेमा अनेकांच्या आवडत्या सिनेमांपैकी एक आहे. 'झपाटलेला' या सिनेमाला प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला त्यामुळेच या सिनेमाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता ‘झपाटलेला २’ हा सिनेमाचा दुसरा पार्टही प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. विशेष म्हणजे ‘झपाटलेला’ आणि ‘झपाटलेला २’ हे दोन्ही सिनेमे प्रेक्षकांना आवडले. त्यामुळे आता प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे ती या सिनेमाच्या पुढच्या पार्टची. हे ही वाचा: आदित्य-श्वेताचा पार पडला रोका समारंभ, फोटो व्हायरल कित्येक दिवसांपासून या सिनेमाच्या तिस-या पार्टची चर्चा आहे मात्र याविषयीची ठोस माहिती मिळाली नव्हती. मात्र आता चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. महेश कोठारे यांनी एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये काही महत्वाच्या गोष्टींचा खुलासा केला आहे. यात ‘झपाटलेला ३’ हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे या सिनेमात महेश कोठारेंसह आदिनाथ कोठारेदेखील स्क्रीन शेअर करणार असल्याचं म्हटलं जातंय. असं झालंच तर 'छकुला' सिनेमानंतर पुन्हा एकदा महेश कोठारे आणि आदिनाथ ही बाप-लेकाची जोडी मोठ्या पडद्यावर पाहता येईल. adinath and mahesh kothare will appear in zhapatlela 3

