Adipurush Controversy: ओम राऊत दिग्दर्शितआदिपुरुष सिनेमाची जेव्हा घोषणा झाली त्यानंतर सिनेमाची जोरदार चर्चा सुरु झाली होती. सिनेमाचा टीझर रिलीज झाल्यानंतर मात्र आदिपुरुषवर जोरदार ट्रोलिंगचा मारा केला जाऊ लागला. सर्वसामान्य नेटकरीच नाहीत तर मनोरंजनसृष्टीतूनही सिनेमावर टीका केली जातेय, सिनेमाच्या व्हीएफएक्सला खूपच लाथाडलं गेलं आहे लोकांकडून.तर सिनेमातील रावणाच्या लूकला देखील रीजेक्ट केलं गेलं आहे. (Adipurush Director Om raut on Ravana Look,controveries and will he make changes in movie?)

हेही वाचा: Adipurush: 'थोडीतरी लाज बाळगा..' म्हणत सिनेमाच्या मेकर्सवर होतोय पोस्टर चोरीचा आरोप, वाचा प्रकरण

दिग्दर्शक ओम राऊची या सगळ्या वादानंतर प्रतिक्रिया आली होती की लोकांच्या 'आदिपुरुष' च्या टीझरवरील तीव्र प्रतिक्रियांमुळे तो अधिक दुखावला गेला आहे. आता पुन्हा त्यानं आणखी एका मुलाखतीत सांगितलं आहे की रामानंद सागर यांच्या रामायण मालिकेत देखील खूप प्रयोग केले गेले होते. त्यानं रावणाच्या लूकवर देखील वक्तव्य केलं आहे. ओम राऊतच्या 'आदिपुरुष' सिनेमाविषयी त्याच्या टिझर रीलिज नंतर तरी काहीच चांगलं कानावर पडलेलं नाही.

हेही वाचा: Adipurush: प्रभास-सैफच्या मानधनात मोठी तफावत,एकाला दिले १०० करोड,तर दुसऱ्याला फक्त...

ओम राऊतनं नुकत्याच एका मुलाखतीत म्हटलेलं आहे, ''प्रभू रामचंद्रांवर माझी भक्ती आहे. त्यामुळे सिनेमात मी त्यांच्याप्रती काही चुकीचं दाखवेन असं होणार नाही. आम्ही इतिहासाची छेडछाड केलेली नाही. मला इतिहासाचा अभिमान आहे. मी रामानंद सागर यांची 'रामायण' मालिका दूरदर्शनवर पाहिली आहे आणि त्या मालिकेनं माझ्यावर छाप सोडलेली आहे. तिचा माझ्यावर प्रभाव आहे. त्या काळात शूट केल्या गेलेल्या रामायणात देखील आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं गेलं होतं. आणि त्याकाळी लोकांनी ते पसंत केलं होतं. एक बाण धनुष्यातून सोडला की त्यातून दहा बाण सुटायचेआणि त्यातनं मग १०० बाण सुटायचे. त्या काळात आपण ते आधी कधी पाहिलं नव्हतं. आपल्याला त्याविषयी माहितही नव्हतं. पण तरिही त्या काळात लोकांनी ते डोक्यावर उचलून धरलं होतं''.

हेही वाचा: Adipurush: VFX पाहून भडकले जुने लक्ष्मण; सुनिल लहरी म्हणाले,'ही तर कार्टुन फिल्म,यापेक्षा..'

सिनेमातील रावणाच्या लूकवर ओम राऊत म्हणाला,''रावण एक राक्षस होता. तो खूप निर्दयी होता म्हणून त्याला मिश्यांचा लूक त्या काळात दिला होता. त्या काळातील राक्षसाची जी प्रतिमा होती ती मालिकेत दाखवली गेली होती. ती पद्धत, तो निर्णय त्या वेळच्या टीमचा होता. आमचा रावण हा आजच्या काळातला राक्षस आहे. माझ्या नजरेत एक राक्षस असाही दिसू शकतो''.

हेही वाचा: Big Boss 16: लोकांनी अब्दूला 'कचरा' म्हटलं, पण त्याने एकाच उत्तरात सगळ्यांची...

जेव्हा ओमला मुलाखतीत विचारलं गेलं की,'लोक टीझरला नावं ठेवत आहेत,तर तो सिनेमात काही बदल करणार का?' त्यावर तो म्हणाला, ''आम्हाला सिनेमासाठी सगळ्यांचा आशीर्वाद हवा आहे. कारण हा एक सिनेमा नाहीय आणि एक सिनेमा म्हणून आम्ही याकडे पाहतही नाही. आमच्यासाठी ही एक मोहीम आहे. आमच्या भक्तीचं हे प्रतिक आहे. लोक काहीही म्हणू देत,ते आमच्यासाठी कायम आदरस्थानीच राहणार. आम्ही सगळं पाहतोय. सिनेमा जानेवारीत रिलीज होतोय, पण जेव्हा तुम्ही सिनेमा पहाल,तेव्हा तुमच्या पदरी नक्कीच निराशा येणार नाही''.