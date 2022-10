Adipurush: रामायणातील कथानकाला एकदम नवीन अंदाजात समोर आणणाऱ्या आदिपुरुष सिनेमाच्या टीझरचा व्हिडीओ नुकताच रिलीज करण्यात आला. सिनेमाच्या टीझर व्हिडीओला जबरदस्त प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. पण एक गोष्ट मात्र आहे की सोशल मीडियावर या टीझरला खूप ट्रोलही केलं जात आहे. सिनेमातलं VFX प्रेक्षकांना काही फारसं पसंत आलेलं दिसत नाहीय ,अनेकांनी चक्क 'कार्टुन' म्हणत व्हिएफएक्सला नावं ठेवली आहेत. सिनेमाविषयी बोलताना प्रभासनं देखील आपल्याला रामाची भूमिका साकारण्याआधी प्रचंड दडपण आलं होतं, करावी की न करावी अशा द्विधा मनःस्थितीत आपण अडकलो होतो असं म्हटलं आहे.(Adipurush Prabhas was scared while doing ram , called om raut on third day.)

प्रभास म्हणाला की,''मी रामाची भूमिका साकारताना खूप घाबरलो होतो. मी शूटिंगच्या तीन दिवसानंतर दिग्दर्शक ओम राऊतला फोन करुन म्हटलं,''जर माझ्याकडून काही चूक झाली तर...?'' आम्ही खूप मनापासून हा सिनेमा बनवलेला आहे आणि भगवान रामाचा आशीर्वाद आमच्यावर कायम असेल'',असं देखील पुढे प्रभास म्हणाला.

आदिपुरुष मध्ये प्रभासने रामाची भूमिका साकारली आहे, आणि सैफने रावणाची. कृती सननने सीता ही व्यक्तिरेखा साकारली आहे. तर सनी सिंगनं लक्ष्मणाची. सिनेमा १२ जानेवारीला सिनेमागृहात रिलीज करण्यात येणार आहे. सिनेमाच्या टीझरला मोठ्या प्रमाणात शेअर मात्र केलेलं दिसून येत आहे.

प्रेक्षकांना सिनेमाचं व्हीएफक्स पसंत न आल्याने थोडी चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे. आता पहायचं सिनेमा रीलिजनंतर बॉक्सऑफिवर काय कमाल करतो ते. याआधी प्रभासचे दोन्ही सिनेमे बॉक्सऑफिसवर फ्लॉप ठरले आहेत. आणि आता तो आपल्याला आदिपुरुष सारख्या बिग बजेट सिनेमातून भेटायला येतोय.