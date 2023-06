Adipurush मधला लक्ष्मण म्हणजे... रामायण मालिकेतील लक्ष्मण साकारलेल्या अभिनेत्याची रोखठोक प्रतिक्रिया

By

Adipurush Movie News: ओम राऊत दिग्दर्शित आदिपुरुष सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. आदिपुरुष सिनेमा आता काहीच दिवसांमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सिनेमात श्रीरामाच्या भूमिकेत प्रभास तर हनुमानाच्या भूमिकेत देवदत्त नागे झळकत आहे.

तर लक्ष्मणाच्या भूमिकेत झळकत आहे अभिनेता सनी सिंग. सनी सिंगच्या लक्ष्मणाच्या भूमिकेवर रामायण मालिकेत ज्यांनी लक्ष्मणाची भूमिका साकारली होती अशा सुनील लहरी यांनी रोखठोक प्रतिक्रिया दिलीय.

(adipurush sunny singh who played laxman criticised by ramayan serial star sunil lahri who played laxman)

ओम राऊतच्या चित्रपटाबाबत सुनील लाहिरी यांनी एका मुलाखतीत लक्ष्मणची भूमिका साकारणाऱ्या सनी कौशलबद्दल सांगितले आहे.

सुनील लाहिरी म्हणाले, "आत्तापर्यंत काहीही सांगणे फार कठीण आहे कारण ट्रेलरमध्ये लक्ष्मणच्या व्यक्तिरेखेबद्दल काहीच दिसत नाही, परंतु मला खात्री आहे की सनी एक उत्तम अभिनेता आहे आणि त्याने भूमिकेला न्याय दिला असेलच."

सुनील पुढे म्हणतात, "लक्ष्मणच्या भूमिकेत करण्यासारखे बरेच काही आहे पण दिग्दर्शक, लेखक ही व्यक्तिरेखा कशी मांडू इच्छितात यावर ते अवलंबून आहे."

रामायणच्या शूटिंगचे दिवस आठवून सुनील म्हणतात, "जेव्हा मी रामायणचे शूटिंग करत होतो, तेव्हा माझ्याकडे लक्ष्मणच्या पात्रासाठी भूतकाळात कोणताही संदर्भ नव्हता.

ज्याचा मला आधार मिळू शकेल. मी जे काही करू शकलो ते रामानंद सागर साहेबांच्या मार्गदर्शनामुळेच. मी आदिपुरुष तसेच सनी सिंग आणि बाकी कलाकारांना खूप खूप शुभेच्छा."

टी-सीरीज निर्मित, ओम राऊत दिग्दर्शित आदिपुरुष या वर्षाच्या सुरुवातीला रिलीज होणार होता. पण लोकांनी चित्रपटाच्या ग्राफिक्सची इतकी खिल्ली उडवली की निर्मात्यांनी एडिट टेबलवर सिनेमाला आणखी वेळ देण्याचा निर्णय घेतला. \

आता आदिपुरुष हा सिनेमा 16 जूनला हिंदी, तेलुगू, तामिळ, मल्याळम आणि कन्नड भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. अनेकांना या सिनेमाची उत्सुकता असून हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर सर्व रेकॉर्ड मोडेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.