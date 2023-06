Adipurush मध्ये बिभीषणच्या बायकोच्या भूमिकेत मराठी अभिनेत्री, तिचे वडीलही दिग्गज अभिनेते

Adipurush Trupti Toradmal News: ओम राऊत दिग्दर्शित आदिपुरुष सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येऊन ३ दिवस झाले आहेत. आदिपुरुष मध्ये प्रभू श्रीरामाच्या भूमिकेत प्रभास दिसतोय. तर सीतेच्या भूमिकेत अभिनेत्री क्रिती सेनन झळकतेय.

रावणाच्या भूमिकेत सैफ अली खान तर हनुमानाच्या भूमिकेत झळकत आहे मराठमोळा देवदत्त नागे. आदिपुरुषमधली एक खास गोष्ट म्हणजे.. सिनेमात अनेक मराठी कलाकार आहेत. आता आणखी एक बातमी समोर येतेय.

(Adipurush trupti toradmal who is daughter of veteran marathi actor madhukar toradmal playing role in movie)

आदिपुरुष सिनेमात अनेक व्यक्तिरेखा पाहायला मिळतात. एक नवीन अपडेट समोर येतेय ती म्हणजे.. आदिपुरुषमध्ये आणखी एका मराठी अभिनेत्रीने मोहिनी पसरवली आहे. ती अभिनेत्री म्हणजे तृप्ती तोरडमल.

तृप्तीने आदिपुरुष सिनेमात बिभीषणाच्या बायकोची भूमिका साकारली आहे. बिभीषणाची बायको सरमाची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री तृप्ती तोरडमल.

हिंदू महाकाव्य रामायणात, सरमा ही विभीषणाची पत्नी आहे. बिभीषण हा लंकेश रावणाचा भाऊ. तृप्ती तोरडमलने सरमाची भूमिका साकारली आहे. यानिमीत्ताने तृप्तीने हिंदी मनोरंजन विश्वात अर्थात बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलंय.

आदिपुरुष हा तिचा पहिला हिंदी सिनेमा. तृप्ती तोरडमल यांचे वडील मधुकर तोरडमल हे देखील मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते असून त्यांनी विविध चित्रपटांमधून आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.

कोण आहे तृप्ती? तिच्या बाबांविषयी थोडंसं..

तृप्ती तोरडमल ही मराठी मनोरंजन विश्वातील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री. तृप्तीने आजवर मराठी सिनेमात अभिनयाची चुणूक दाखवलीय.

फत्तेशिकस्त, सविता दामोदर परांजपे अशा मराठी सिनेमात अभिनय तृप्तीने अभिनय केलाय. तृप्तीने अल्पावधीत रसिकांच्या मनात तिचे स्थान निर्माण केलंय. तृप्तीचे बाबा मधुरकर तोरडमल हे सुद्धा मराठी मनोरंजन विश्वातील दिग्गज अभिनेते.

मधुकर तोरडमल कोण होते?

मधुकर तोरडमल यांचं नाव आलं की तरुण तुर्क म्हातारे अर्क हे नाटक आठवतं. या नाटकाचे हाऊसफुल्ल प्रयोग मधुकर तोरडमल यांनी केले.

याशिवाय आत्मविश्वास, सिंहासन अशा गाजलेल्या सिनेमात मधुकर झळकले. २ जुलै २०१७ ला मधुकर यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

पण आज ते जिथे कुठे असतील तिथे लेकीचा अभिनयातील यशस्वी प्रवास पाहून ते आनंदी असतील.