Pujappura Ravi Death: दिग्गज मल्याळम अभिनेते पुजापूरा रवी यांचं निधन, ८०० पेक्षा जास्त सिनेमात केलंय काम

By

Pujapura Ravi Death News: मल्याळम चित्रपट उद्योगातील सर्वात ज्येष्ठ अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या पूजापुरा रवी यांचे रविवारी इडुक्की जिल्ह्यातील मरूर येथे निधन झाले. ते 86 वर्षांचे होते.

अभिनेत्याच्या निधनाची बातमी ऐकून त्यांचे लाखो चाहते दु:खी झाले. आतापर्यंत अनेक स्टार्सनी त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे.

डिसेंबर २०२२ मध्ये पुजापुरा तिरुअनंतपुरमहून इडुक्की येथील त्याच्या निवासस्थानी राहायला गेला. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते आजारी होते. वृद्धापकाळामुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

(Poojappura Ravi passes away who enacted many a humorous role)

ज्येष्ठ अभिनेते पुजापूरा रवीच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या अंत्यसंस्कारांची माहिती शेअर केलेली नाही. कुटुंबासाठी हा दुःखाचा काळ आहे. अधिक तपशील देण्याच्या मनस्थितीत सध्या ते नाहीत, असं सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

पूजापुरा रवीने 800 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. त्याचा शेवटचा चित्रपट 'गप्पी' होता, ज्यामध्ये त्याच्यासोबत प्रसिद्ध मल्याळम अभिनेता टोविनो थॉमस मुख्य भूमिकेत होता. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात कलानिलयम या नाटक मंडळीतून केली.

दिवंगत एन.के. मल्याळम थिएटरच्या दिग्गजांपैकी एक, आचार्यांचे नाटक मंडळ होते. रंगभूमी गाजवून रवी यांनी पुढे चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवले.

चित्रपटसृष्टीत ८०० हुन अधिक सिनेमांमध्ये काम करून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. आज त्यांच्या निधनाने मल्याळम सिनेसृष्टीत मोठी पोकळी निर्माण झालीय.