अखेर ठरंल ! व्हॅलेनटाइनच्या मुहूर्तावर नेहा-आदित्यचं होणार लग्न

मुंबई : बॉलिवूडची लाडकी गायिका नेहा कक्कर नेहमीच तिच्या लव्हअफेअर्समुळे चर्चेत असते. सोशल मीडियावर तर तीच्याविषयी चर्चांना उधाण येते. सध्या इंडियन आयडॉलच्या सेटवर असे काही किस्से घडतायत की पुन्हा एकदा ती चर्चेत आलीय. या सेटवर चक्क तिचं लग्नच ठरविण्यात आलंय आणि तेही एका ज्येष्ठ गायकाने त्यांच्या मुलासाठीच तिला लग्नाची मागणी घातली आहे. दुसरं तिसरं कोणी नाही तर, उदित नारायण यांनी त्यांचा मुलगा आदित्यसाठी नेहाला मागणी घातली आहे. आता लवकरच हे कपल लग्नबेडीत अडकणार आहे.

नेहा कक्करला गायक उदित नारायण यांनीच आपल्या मुलासाठी लग्नाची मागणी घातलीय. उदित नारायण यांचा मुलगा आणि इंडियन आयडॉलचा निवेदक आदित्य नारायण याच्यासाठी उदित यांनी नेहाला मागणी घातली आहे. 'नेहा कक्करला मी सून म्हणून घरी घेऊन जाण्याचा विचार करतोय.' हे ऐकून नेहा शॉक झाली. तिला याची काहीच कल्पना नव्हती. यात आणखी भर म्हणून नेहा कक्करचे आई-वडिलही सेटवर येतात व आम्हाला आदित्य जावई म्हणून पसंत आहे असं सांगतात.

14th Feb- Save the date because #NehAditya are getting married.

