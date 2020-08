अदनान सामीच्या घरी लहान पाहुण्याचं आगमन, शेअर केला पहिला फोटो

मुंबई- बॉलीवूडचा प्रसिद्ध गायक अदनान सामी नेहमीच चर्चेत असतो. कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरुन त्याची चर्चा होत असते. नुकतंच अदनान सामीने त्याच्या चाहत्यांसोबत एक खुशखबर शेअर केली आहे. अदनानच्या घरी एक लहान पाहुण्याचं आगमन झालेलं आहे. आता तुम्हाला उत्सुकता असेल हा नवा पाहुणा कोण आहे त्यासाठी पुढे वाचा-

अदनान सामी सोशल मिडीयावर चांगलाच ऍक्टीव्ह असतो. तो नेहमीचे त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असतो. याशिवाय अनेक सामाजिक मुद्द्यांवरही तो त्याची प्रतिक्रिया देत असतो. आता नुकतंच त्याने सोशल मिडियाच्या माध्यमातून त्याच्या चाहत्यांनी एक आनंदाची बातमी दिली आहे.

अदनानने त्याच्या या पोस्टमध्ये या लहान पाहुण्याचा पहिला फोटो शेअर केला आहे. हा लहान गोड पाहुणा म्हणजे कुत्र्याचं एक लहान गोंडस पिल्लू आहे. या गोंडस कुत्र्याच्या पिल्लूचा फोटो शेअर करत अदनानने लिहिलंय, 'घोषणा, गर्वाने माझ्या घरातील नवीन पाहुण्याची मी तुमची ओळख करुन देत आहे.' या पोस्टसोबत त्याचा एक गोंडस फोटो देखील शेअर केला आहे. या फोटोसोबत अदनानने लहान पाहुण्याचं नाव देखील सांगितलं आहे.

Announcement:

Proudly introducing a new member into our family...

Meet “EL CHAPO”!!!

#pets #PetsAreLove #dogs pic.twitter.com/lHuWVQDEx1

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) August 19, 2020