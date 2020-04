दीपिकानंतर आता रणवीर बनला शेफ..केक बनवतानाचा 'हा' व्हिडिओ पाहाच..

#StayHome #StaySafe @ranveersingh #Ranveersingh #Ranveersingh #Deepikapadukone #Deepveer #Ranveerbaba #Baba #Rs #Deepu #Dp #Deepika #Ranveerians #Ranveerdeepika #Deepikaranveer #Kingofhearts #Kingofbollywood #Love #ranbirkapoor #aliaabhatt #salmankhan #shahrukhkhan #kartikaaryan #instagood #instadaily #gainfollowers #ayushmankhurana #couplegoals #stayhomestaysafe #akshaykumar

A post shared by RANVEER | DEEPIKA | FANPAGE (@deepveer_myheartbeat) on Apr 13, 2020 at 12:13am PDT