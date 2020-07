ऐश्वर्या राय-बच्चन आणि आराध्या रुग्णालयातून घरी परतल्या

मुंबई : अभिनेत्री ऐश्वर्या राय - बच्चन आणि आराध्या यांना आज नानावटी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. मात्र अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांच्याबाबत काहीही समजलेले नाही. मात्र त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. लवकरच तेदेखील घरी परतण्याची शक्यता आहे.

अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय-बच्चन आणि आराध्या बच्चन यांची कोरोना चाचणी पाॅझिटिव्ह आल्यामुळे त्यांना विलेपार्ले येथील नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात

आले होते. ११ जुलै रोजी अमिताभ आणि अभिषेक बच्चनला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर चारेक दिवसांनी ऐश्रर्या आणि आराध्याला दाखल करण्यात आले.

ऐश्वर्या राय-बच्चन आणि आराध्या यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती उत्तम आहे. त्या दोघीही जलसा बंगल्यावर पोहोचल्या आहेत. अभिषेक बच्चनने ट्विटरवर सांगितले, की आम्ही रुग्णालयात आहोत. आमची प्रकृती सुधारत आहे. ऐश्वर्या आणि आराध्या घरी पोहोचल्या आहेत.

अभिषेक बच्चनने ट्विटरवर सांगितले, की तुम्ही सतत करीत असलेल्या प्रार्थनेबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानतो. मी तुमचा कायमचा ऋणी राहीन. ऐश्वर्या आणि आराध्या यांची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून घरी पाठविण्यात आले आहे. मी आणि माझे वडील आम्ही रुग्णालयात उपचार घेत आहोत.

Thank you all for your continued prayers and good wishes. Indebted forever.

Aishwarya and Aaradhya have thankfully tested negative and have been discharged from the hospital. They will now be at home. My father and I remain in hospital under the care of the medical staff.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 27, 2020