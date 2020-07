बोलतो ते करुन दाखवतो, शेतात राबणा-या मुलींच्या घरी काही तासांत सोनू सूदने पोहोचवला ट्रॅक्टर

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूद कोरोना व्हायरसच्या संकटकाळात लोकांसाठी देवदूत बनला आहे. सोनूने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केलं आहे की ही उपमा त्याच्यासाठी अजिबात चूकीची नाहीये. सोनू सूदने काही तासांच्या आतंच त्याचं वचन पूर्ण केलं आहे.

एका शेतकरी कुटुंबाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्यावर सोनू सूदने त्याचा उदारपणा दाखवला आहे. सोशल मिडियावर एका गरीब शेतकरी कुटुंबाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ आंध्रप्रदेशमधील असल्याचं म्हटलं जातंय. व्हिडिओमध्ये एक असाहाय्य शेतकरी त्याच्या दोन मुलींना शेतात राबवत आहे. त्यांच्याजवळ एवढे पैसे नाहीयेत की ते बैल भाड्याने घेऊ शकतील.

व्हिडिओमध्ये मुली ज्याप्रकारे मेहनत करुन शेतात राबत आहेत ते पाहून त्याचं हृदय भरुन आलं आहे. सोनू सूदने पुढाकार घेऊन त्या कुटुंबाची मदत करण्याची घोषणा केली होती. आणि काही तासांतच त्याने त्या कुटुंबाच्या घरी ट्रॅक्टर पाठवला आहे. नुकतंच सोनू सूदने दशरथ मांझी कुटुंबाला देखील आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली होती.

Andhra Pradesh: Actor Sonu Sood provides a tractor to the two girls who were seen in a viral video ploughing a farm in Chittoor with a yoke on their shoulders. https://t.co/6zdlVfud3c pic.twitter.com/GNd0tdkKIw

— ANI (@ANI) July 26, 2020